Morta Emanuela Perinetti, manager e figlia di Giorgio

È morta a Milano, a soli 34 anni, Emanuela Perinetti, influencer marketing manager nel mondo del calcio e figlia del responsabile dell'area tecnica dell'Avellino calcio, Giorgio Perinetti. La donna si è spenta dopo un periodo di ricovero ospedaliero dovuto all'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Emanuela Perinetti aveva conquistato una notevole fama e apprezzamento nel panorama calcistico grazie al suo lavoro. La sua presenza e la sua professionalità nel campo erano riconosciute da appassionati e addetti ai lavori, contribuendo a plasmare la sua figura come un punto di riferimento nel settore.

La notizia si è diffusa mercoledì sera al fischio finale di Avellino-Juve Stabia, gara valevole per la coppa Italia di serie C, quando il club irpino si è chiuso nel silenzio stampa per mostrare vicinanza al proprio direttore. Perinetti, manager di lunghissima data, ha vissuto da vicino il dramma della perdita di sua figlia, tornando a Milano nel pomeriggio per starlo accanto. Il dolore si somma a una precedente tragedia familiare, con Perinetti che nel 2018 aveva già affrontato la scomparsa della moglie Daniela, deceduta a causa di un tumore al seno.

Laureata alla Luiss di Roma, dove aveva conseguito anche un master, aveva iniziato a lavorare nel marketing e nella comunicazione nel settore bancario, per poi specializzarsi nel mondo sportivo e del calcio. Negli ultimi anni era stata general manager della Sport Business Unit di Sports Dots e co founder di Stadeo e Cucu Sports.