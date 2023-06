Emilio Fede non va ai funerali di Berlusconi e si sfoga così

Sta facendo il giro dei social il video dello sfogo di Emilio Fede molto arrabbiato, ma anche commosso e dispiaciuto per non aver potuto presenziare ai funerali di Silvio Berlusconi che si sono celebrati ieri al Duomo di Milano. "Siamo in macchina in una giornata di dolore, Milano è piegata in ginocchio in lacrime per salutare quest'uomo straordinario" sono le parole dello storico giornalista del Tg4 registrate mentre era a bordo dell'auto di un collega diretta verso Arcore: "Avevo il mio autista, quel farabutto e mascalzone che è sparito, non si è fatto trovare. Ha fatto in modo che la mia macchina restasse bloccata, buttando via le chiavi. Oggi è il momento del dolore ma anche della rabbia", la ricostruzione di Today.

"Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire 'Silvio, vengo con te! Non mi mollare'. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto", ha aggiunto ancora Fede che in seguito si è lasciato andare a insulti pesantissimi verso chi, al telefono, gli chiedeva il motivo della sua assenza alle esequie. Insulti e parolacce sono state registrate nella seguente diretta Instagram, scatenando i commenti più disparati degli utenti.

All'indomani del rito funebre, Fede ha ricordato lo storico amico Silvio Berlusconi. "Non posso pensare che non ci sia più" sono le dichiarazioni del giornalista riprese da Ansa mentre se ne stava seduto su una panchina nel prato che costeggia Villa San Martino: "Un anno fa ho perso mia moglie e adesso lui, che è stato la mia vita.. Non questo Natale ma l'altro, mi ha chiamato ma gli ho detto che non potevo venire perché ero appena caduto, ero in carrozzina e mi sembrava brutto. Sono stato con lui trent'anni".

(Di seguito i video con le dichiarazioni di Emilio Fede)