Emirates assume personale di bordo: come candidarsi, i requisiti

Emirates, la compagnia area di bandiera di Dubai e la più grande internazionale al mondo, assume. La società sta infatti cercando personale di bordo e organizza giornate di valutazione anche in Italia, a Venezia e a Milano.

Si cercano - si legge in una nota dell'azienda - "persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza", motivo per cui "tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all'avanguardia della compagnia aerea a Dubai".

Emirates - proseguono dalla compagnia - "offre ai candidati straordinarie opportunità di carriera, con eccellenti strutture di formazione e un'ampia gamma di programmi di sviluppo per i suoi dipendenti. Tutti i membri dell'equipaggio di Emirates risiedono nell'eccitante città cosmopolita di Dubai e godono di un interessante pacchetto di lavoro che comprende una serie di benefit come uno stipendio esente da imposte, un alloggio gratuito fornito dalla compagnia, il trasporto gratuito da e verso l’aeroporto, un'eccellente copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative a Dubai".

Per candidarsi bisogna inviare online - a questo link - il curriculum aggiornato in inglese e una fotografia recente. Altri requisiti previsti sono almeno un anno di esperienza in servizi di ospitalità, un inglese fluente - la conoscenza di una seconda lingua straniera può essere un vantaggio -, oltre che un'altezza minima di 1 e 60. Dopo la candidatura, gli aspiranti assistenti di volo saranno contattati direttamente da Emirates per iniziare le valutazioni.