Emis Killa in concerto a Milano per i 15 anni di carriera

Emis Killa festeggia i 15 anni di carriera con un concerto a Fiera Milano Live. L'evento, EM15, si terrà il 2 settembre. I biglietti per lo show saranno in vendita sul sito web di Vivo Concerti, organizzatore, a partire dalle 13 di venerdì 12 aprile. Nei punti di vendita autorizzati, invece, si potranno acquistare dalle 13 del 17 aprile.

Sul palco non ci sarà solo il rapper, all'anagrafe Emiliano Giambelli, originario di Vimercate, ma anche 15 artisti che hanno avuto un legame con l'artista nel corso di questi 15 anni. Un numero che si ripete, quindi, per omaggiare la carriera del cantante. Sul palco del Fiera Milano Live chiuderanno la stagione estiva la vecchia e la nuova scuola del rap milanese e italiano. Un evento importante che si terrà a Milano, città che Emis Killa ha vissuto e che in qualche modo omaggerà. Gli esordi del rapper, infatti, risalgono al muretto di San Babila dove Killa si cimentava nelle battle di freestyle.

Poi sono arrivati i primi successi e i sold out, come quello per il decimo anniversario de "L'erba cattiva" nel 2022 ai Magazzini Generali. Fino alla conquista del palco del Forum di Assago nel 2023 che lo ha consacrato come uno degli artisti hip hop più affermati nella scena milanese. L'artista, 27 dischi di platino e 18 dischi d`oro collezionati in questi 15 anni, ha aperto il 2024 pubblicando "Butterfly" con la collaborazione di Simba La Rue.