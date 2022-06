Perché Enel può dare una mano per mitigare la siccità in Lombardia

"Per mitigare la grave crisi idrica in Lombardia, Enel si è resa disponibile a rilasciare acqua anche per i fiumi Brembo e Serio con lo stesso orizzonte temporale di Adda e Oglio. In particolare, il produttore idroelettrico rilascerà fin da subito, per almeno 10 giorni, 200.000 metri cubi di acqua al giorno per il fiume Brembo e 250.000 metri cubi di acqua al giorno per il fiume Serio".

A dirlo è Massimo Sertori, assessore della Regione Lombardia a Enti locali, montagna e risorse energetiche, nell'ambito delle azioni coordinate da Regione Lombardia per far fronte all'attuale situazione di crisi idrica dovuta al perdurare della siccità e dalla scarsa piovosità. "La disponibilità concessa dagli operatori idroelettrici - spiega Sertori - di far defluire l'acqua a valle è un segnale forte nella direzione di preservare il comparto agricolo. La priorità e l'urgenza è quello di salvaguardare il raccolto".

"Stiamo facendo il massimo in maniera collegiale - conclude Sertori - contemperando tutte le esigenze per gestire al meglio la poca risorsa idrica disponibile". In totale, come annunciato dall'assessore Sertori giovedì, le società rilasceranno un totale di 4 milioni di metri cubi di acqua al giorno per il bacino dell'Adda e quasi un milione per il bacino dell'Oglio. "Rispetto al lago Maggiore - ha puntualizzato Sertori - sarà mia cura prendere contatti con le Autorità svizzere per valutare rilasci dai produttori idroelettrici della Confederazione".

Si è detto preoccupato anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana: "Sono preoccupato e sono parecchi mesi che stiamo seguendo con attenzione la questione. In passato abbiamo preso delle iniziative per cercare di ridare un po’ di acqua ai laghi, abbiamo raggiunto un accordo con il settore agricolo per rinviare di fatto la semina per consentire che i laghi di potessero riempire un po’. È una situazione estremamente delicata".