Il futuro dell'energia eolica in Italia

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di energia eolica, una fonte rinnovabile essenziale per la transizione energetica e la decarbonizzazione.

Attualmente, in Italia sono presenti ben 5.725 centrali e impianti eolici, di cui il 90,5% situati presso 6 regioni del Sud, vale a dire Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna. La maggior parte delle installazioni in termini di potenza riguarda gli impianti eolici al di sopra di 10 MW (342 impianti per una potenza complessiva di 9,9 GW).

Numeri che sembrano elevati, ma che si traducono in una realtà ben diversa: l’eolico produce infatti in media 18,5 TWh l’anno di energia elettrica (dati 2020), coprendo circa il 6% del fabbisogno elettrico nazionale.

È evidente, quindi che l'obiettivo è quello di incrementare la produzione da questa fonte rinnovabile e ridurre ulteriormente il ricorso ai combustibili fossili.

Agenda 2030, gli obiettivi dello sviluppo dell’eolico in Italia

Vero protagonista della transizione ecologica, dato che consente di usufruire di energia pulita, ottenuta da una risorsa rinnovabile e infinita, l'eolico rappresenta la chiave di svolta del futuro energetico.

Occorre però, per incrementarme maggiormente la produzione, comprenderne il meccanismo: sapendo, per esempio, come funzionano le pale eoliche, che sono in grado di trasformare l’energia meccanica in elettricità sfruttando l’energia cinetica del vento.

Secondo Terna, un grande operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica, per centrare i target europei del programma Fit for 55, il piano dell’UE per tagliare di almeno il 55% le emissioni di gas serra entro il 2030, sarà indispensabile installare almeno 70 GW di nuova potenza rinnovabile e 95 GWh di capacità di accumulo.

Nel dettaglio, sarà necessario un incremento di 7 GW per l’eolico on-shore, ovvero di impianti eolici ubicati sulla terraferma, mentre per l’eolico off-shore con installazioni in mare aperto l’aumento dovrà essere di 9 GW. Si tratta di una vera e propria sfida, soprattutto per individuare i luoghi che potrebbero ospitare le nuove centrali eoliche.

Le nuove centrali eoliche che verranno realizzate in Italia

L’Italia dispone senza alcun dubbio del potenziale eolico per rispettare i target 2030 europei sulla decarbonizzazione: è quanto emerge dall’ANEV, l’Associazione nazionale energia del vento.

Per l’Associazione, però, è necessario che il governo realizzi un intervento di semplificazione della burocrazia legata alle nuove installazioni, per ridurre le tempistiche di approvazione dei parchi eolici dagli attuali 5 anni a mezzo ad appena 1 anno.

L’ANEV illustra come entro il 2030 l’eolico potrebbe arrivare a coprire il 20% del fabbisogno energetico italiano, aiutando il nostro Paese nella diversificazione del mix energetico e riducendo anche il costo dell’energia elettrica per i consumatori.

Bisogna tenere conto che, come riporta l’Associazione, rispetto a un prezzo odierno di circa 200 euro al MWh, il costo dell’energia eolica è di circa 65 euro al MWh, quindi potrebbe fornire un contribuito importante per rendere l’energia elettrica più accessibile alle famiglie e migliorare la competitività delle aziende.

Dove sono ubicati i nuovi parchi eolici

Intanto il governo ha reso noto di aver sbloccato i progetti per la realizzazione di 6 parchi eolici, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle importazioni e aumentare la quota delle rinnovabili.

Tali impianti forniranno una nuova potenza eolica di 418 MW e saranno costruiti in Basilicata, Puglia e Sardegna. Questi progetti si vanno ad aggiungere agli altri 18 sbloccati dalla fine del 2021, dei quali, 10 di questi situati nel Lazio: un approccio che potrebbe garantire importanti benefici economici, ambientali e strategici per il Paese nei prossimi anni.