"Metti ga denter i danè": a Milano il distributore che parla in dialetto

Non i soldi, ma i "danè". Non premere, ma "schiscià". Da martedì 74 distributori Eni di Milano e provincia parlano milanese. Tutto merito dell'iniziativa dell'azienda che ha deciso di far sentire a casa, decisamente, i propri clienti.

"I terminali digitali in oltre 1.700 Eni live station in tutta Italia da oggi si esprimono anche nei dialetti locali di oltre 100 province. «Operazione in corso, attendere prego», «Rifornirsi all’erogatore 1», «Se hai una carta punti utilizzala ora» sono alcuni dei messaggi vocali che i clienti delle stazioni di servizio Eni sentiranno nel dialetto della zona in cui si fermeranno a fare rifornimento", hanno annunciato dalla compagnia.

Insieme alle sei lingue "normali", infatti, i distributori parleranno anche il dialetto del posto. E così a Milano si sentirà il terminale dire "Fa su la benzina e va a pagà alla cassa", "Metti ga denter i danè o i carta" per poi chiedere di "oigia il nùmer su la tastera e schiscià il butun verd per cunfermà" prima di attendere un "cicinin".

"Eni ha scelto di avviare questa iniziativa, nel contesto dell’evoluzione tecnologica dei terminali delle stazioni di servizio, perché la lingua vernacolare è una delle tradizioni che contraddistinguono i territori e contribuisce a creare un senso di appartenenza, offrendo spesso espressioni capaci di esprimere leggerezza, ironia e immediatezza che vengono utilizzate con disinvoltura in famiglia e nei contesti informali dalla maggior parte degli italiani. Grazie ai dialetti, anche il momento del rifornimento presso le Eni Live Station può da oggi portare un sorriso", hanno sottolineato dall'azienda.