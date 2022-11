È stata intitolata una strada a Ennio Doris

Entra a far parte della toponomastica di Basiglio Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum scomparso a 81 anni nel novembre 2021. Il comune a sud di Milano gli ha dedicato una strada proprio a un anno dalla sua scomparsa, nel pomeriggio di giovedì 24 novembre.

"Oltre a essere il luogo in cui dimorava - ha ricordato il sindaco Lidia Reale - il comune di Basiglio è stato scelto da Ennio Doris anche come base principale per la collocazione del quartier generale di Banca Mediolanum. Ennio Doris ha inoltre spesso dimostrato negli anni la sua vicinanza alla comunità rispondendo in modo concreto alle sue esigenze, attraverso una fondamentale collaborazione tra pubblico e privato per la crescita e il miglioramento dei servizi".

Alla cerimonia erano presenti la moglie di Doris e i figli Massimo e Sara, oltre a diversi consiglieri comunali e autorità locali.