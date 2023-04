È morto Enrico Regalia, medico dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Lutto nel mondo della sanità lombarda per la morte del dottor Enrico Regalia. Il medico lavorava presso L'Istituto nazionale dei tumori di Milano. Classe '58, Regalia era il responsabile della Struttura semplice trapianto di fegato. Dopo la laurea in medicina e chirurgia alla Statale di Milano, nel '82, il medico si era specializzato in oncologia nel '91. Chicco, come lo chiamavano gli amici, era un grande tifoso dell'Inter.

Il 65enne, da sempre in prima linea nella lotta ai tumori, nel 2021 aveva ricevuto il riconoscimento di cittadino onorario di Lentante sul Seveso. La prima cittadina Laura Ferrari ha ricordato il legame che la comunità di Lentate aveva con lo specialista milanese. "Arrivederci dottor Regalia - scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook -. Ricordo ancora la felicità, sua e dei suoi familiari, quando, nel dicembre del 2021, lo abbiamo ufficialmente nominato “cittadino onorario” di Lentate. Una persona che, nel campo della prevenzione dei tumori, ha dato molto al nostro Comune ed ai suoi abitanti, con generosità e competenza. La sua scomparsa addolora tutti".

Regalia era anche molto legato al piccolo comune brianzolo e in particolare all’Associazione volontari lentatesi impegnata nella prevenzione contro i tumori al seno e alla pelle. Ed è stata proprio l’associazione che aveva proposto il conferimento della cittadinanza onoraria al medico.