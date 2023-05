A Milano l'erba è alta (e il comune non vuole tagliarla)

Piogge abbondanti e qualche giornata di sole. Il giusto mix per far crescere rigogliosamente l'erba nelle (poche) aiuole di Milano. E adesso che gli steli sono alti il comune non ha intenzione di procedere con massicci sfalci, decisione che sta creando diverse polemiche sulle pagine social di quartiere.

Le polemiche sono tutte uguali e coinvolgono specialmente i possessori di cani che lamentano una marcata presenza di forasacchi, spighe di graminacee selvatiche in grado di incunearsi tra i peli degli animali causando anche danni. "Chi ha un cane di taglia medio-piccola a pelo lungo non sa più dove andare", si lamenta Olga Pini sul gruppo di quartiere "Sei della Barona se...". "Manderemo il conto del veterinario al comune di Milano se dovesse succedere qualcosa", ha aggiunto Ester Sek commentando lo stesso post.

Critiche all'operato della giunta comunale, ma non solo. Ci sono alcuni abitanti del quartiere che sposano la linea dettata dal comune. "Erba che cresce è natura, è fioritura - chiosa Ambra Ursina -. Abbiamo visto compiere degli scempi persino quando i prati erano allo stremo per siccità e questo vale anche per i giardini privati e condomini. È stato impressionante in questi anni l’impoverimento di tutta la fauna e microfauna delle aree verdi?: ?il prato fiorito è di sostentamento agli impollinatori ed agli uccelli insettivori, il prato che spiga è di sostentamento agli uccelli granivori".

Palazzo Marino ha deciso di ridurre gli sfalci delle aree verdi in città e lo ha fatto con un obiettivo preciso: cercare di tutelare la biodiversità. A spiegarlo, con un post sui social, era stata proprio l'assessore al verde di palazzo Marino, Elena Grandi.

"L’erba del vicino è sempre la più verde. Anzi la più alta. Francoforte ha fatto una scelta precisa per tutelare ecosistemi e biodiversità. In molti parchi e giardini e aiuole della città l’erba è lasciata alta eppure i bambini giocano lo stesso e le persone si sdraiano nei prati", aveva spiegato. "Stiamo provando a fare lo stesso a Milano, riducendo la frequenza degli sfalci", aveva quindi annunciato.