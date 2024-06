L'erba alta e il rischio di zecche a Milano: cosa dice l'esperta

L'erba alta in città? "Se fatto in maniera intelligente, lo sfalcio ridotto è molto utile e non va a promuovere la presenza di zecche". Lo afferma Sara Epis, docente di parassitologia alla Statale di Milano, intervistata da Adnkronos Salute. Secondo l'esperta, in particolare, il rischio delle zecche è per ora basso. "Segnalazioni nei parchi urbani non ne abbiamo per quanto riguarda la zecca più importante, cioè la Ixodes ricinus, zecca dei boschi, vettore della malattia di Lyme e della meningoencefalite da zecca", afferma Epis.

I vantaggi dello sfalcio ridotto sono ormai noti: "Veramente favorisce la biodiversità e una gestione più sostenibile delle risorse", dice l'esperta, "e a Milano interessa il 7%, massimo 10%, delle aree verdi. Ma tutto questo deve essere fatto utilizzando cartelli informativi in prossimità di queste aree, per sensibilizzare il cittadino e far capire l'importanza di questa operazione".

Controllare l'erba alta

Epis conferma che, quando c'è un allarme di infestazione di zecche, occorre tenere l'erba sfalciata. "Ma lo sfalcio ridotto - precisa - non implica avere tutte le aree con erba alta. L'idea è lasciare, in un grande parco, zone con l'erba bassa che possono essere fruite dalle persone, e altre minori invece con l'erba alta dove puoi favorire la biodiversità. Lo sfalcio ridotto aiuta la disseminazione spontanea, l'utilizzo direttamente delle sementi, e permette di consumare meno carburante per le macchine da sfalcio, mantiene di più l'umidità e c'è meno bisogno di irrigare".

Dove c'è sfalcio ridotto, l'erba va controllata, ad esempio per verificare la presenza di zecche. "C'è un rischio perché può succedere che si portino cani infestati da zecche, prese magari in montagna, e queste si staccano, e se trovano condizioni e ospiti ideali possono dare origine a un'infestazione", commenta Epis. La zecca dei boschi, cui si accennava prima, a Milano non si trova. È più facile trovarla nelle aree periurbane, come nel Parco del Ticino, con un ambiente più verde e particolarmente ricco di ospiti: roditori, ricci, uccelli. Perché se è vero che la zecca può attaccarsi al cane o all'uomo, gli stadi di larva e ninfa hanno bisogno di piccoli mammiferi o uccelli.

Sfalcio ridotto sì, ma a certe condizioni

Riassumendo: sì allo sfalcio ridotto, a patto che sia in aree limitate e con controllo costante della situazione. Negli ultimi tempi sono arrivate diverse segnalazioni critiche su come lo sfalcio ridotto è stato messo in atto in città. "In alcune porzioni di verde pubblico è un fatto positivo per l'ecosistema urbano, come da anni avviene in molte città europee, ma a condizione che la manutenzione ordinaria del verde venga potenziata", afferma Enrico Fedrighini, consigliere comunale di maggioranza del gruppo misto pubblicando su Facebook la foto di una panchina al Monte Stella totalmente "invasa" dall'erba: "Altrimenti molti cittadini interpreteranno i termini "biodiversità" e "degrado urbano" come due facce della stessa medaglia".

E la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, a fronte di segnalazioni simili anche in aree cani del Gallaratese, aveva spiegato di avere chiesto un raddoppio delle squadre di manutenzione del verde. Il problema dell'erba alta, tra l'altro, si traduce anche nell'infestazione da forasacchi, piccole spighe inevitabilmente conosciute da tutti i proprietari di cani, perché molto insidiose per loro.