Eriksen e la foto dall'ospedale (sorridente)

Un sorriso. E il pollice all'insù. Eccola la prima immagine di Cristian Eriksen dall'ospedale di Copenaghen, dove è finito sabato scorso dopo l'arresto cardiaco che lo ha colpito al minuto 43 della partita dell'Europeo Danimarca-Finlandia.

Il centrocampista dell'Inter, martedì mattina, ha voluto salutare - e ringraziare - tutti direttamente dai suoi social. "Ciao a tutti, grazie mille per i vostri dolci e sorprendenti saluti e pensieri da tutto il mondo. Significano un sacco per me e la mia famiglia - ha scritto il numero 10 danese -. Sto bene, date le circostanze. Devo fare ancora qualche esame in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i compagni della Danimarca nelle prossime partite", ha concluso il danese.

Il calciatore - che in campo è stato sottoposto a un lungo massaggio cardiaco prima di essere rianimato anche con l'utilizzo del defibrillatore - resterà quindi ancora qualche ora in ospedale, anche perché bisogna capire l'origine del malore che lo ha colpito. Poi sarà il tempo delle valutazioni su un eventuale ritorno in campo: la Danimarca e l'Inter lo aspettano.