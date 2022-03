L'Ermitage chiede ai musei di Milano la restituzione delle sue opere

L'attacco russo all'Ucraina e le sanzioni a livello internazionale hanno conseguenze anche nel mondo dell'arte: il museo Ermitage di San Pietroburgo, in Russia, ha chiesto la restituzione entro la fine del mese delle opere prestate per le mostre a Palazzo Reale di Milano e alle Gallerie d'Italia.

Alle Gallerie è aperta fino al 27 marzo la mostra 'Grand Tour. Sogno d'Italia da Venezia a Pompei' che è realizzata proprio in collaborazione con il museo russo. Fra le opere di cui è richiesta la restituzione c'è la Giovane donna con cappello piumato di Tiziano, esposta alla mostra di Palazzo Reale 'Tiziano e la figura della donna veneziana nel '500'.

L'Ermitage vuole i suoi quadri, Franceschini

"Il ministero non ha competenza in materia, sono due mostre organizzate dal Comune di Milano e dalle Gallerie d'Italia. Ma mi pare evidente che quando un proprietario chiede la restituzione delle proprie opere queste debbano essere restituite". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, riferendosi alla richiesta che l'Ermitage ha rivolto a Palazzo Marino per riavere le opere prestate a Palazzo Reale e Gallerie d'Italia.