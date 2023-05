Morto l'architetto Ernesto Brivio

L'architetto Ernesto Brivio, per 43 anni architetto della Fabbrica del Duomo di Milano e poi direttore emerito del Museo del Duomo, è morto all'età di 96 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano con il presidente Fedele Confalonieri, l'arciprete monsignore Gianantonio Borgonovo, i membri del Consiglio di amministrazione, il direttore generale e i componenti del Comitato scientifico, con tutti i dipendenti e collaboratori, "riconoscenti per tutto il lavoro svolto a favore del Complesso Monumentale del Duomo per molti anni".

Oltre a sovrintendere tutti i lavori di messa in sicurezza e di restauro del capolavoro dell'architettura medioevale del capoluogo lombardo, Ernesto Brivio è stato anche autore della "Guida del Duomo di Milano", pubblicata fin dagli anni Ottanta dalla Fabbrica del Duomo e tradotta nelle principali lingue per i turisti (francese, inglese, tedesco e spagnolo). A Brivio si deve anche la prima guida "Il museo del Duomo". Brivio è autore anche di "Le vetrate del Duomo di Milano. Un itinerario di fede e di luce" (Ned, 1998), "Vita e miracoli di San Carlo Borromeo. Itinerario pittorico nel Duomo di Milano" (Ned, 1995), "Vita di sant'Ambrogio narrata nell'antico coro ligneo del Duomo di Milano" (Ned, 1996).