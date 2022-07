Cosa succede se c'è una maxi emergenza in metro a Milano

Obiettivo: farsi trovare pronti. Si è conclusa domenica 10 luglio l’esercitazione internazionale "Modex Italy 2022", organizzata a Milano dal dipartimento nazionale di protezione civile, nell’ambito del programma annuale Modex, "Module EXercise", del meccanismo unionale di protezione civile.

"L’esercitazione, iniziata venerdì 8 luglio, ha visto la partecipazione di 2 squadre Usar, urban search and rescue europee, provenienti da Francia e Romania, oltre alla squadra Usar italiana", si legge in una nota di Atm.

"Lo scenario principale, collegato al piano di emergenza per i giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, ha visto, grazie alla disponibilità e all’impegno dell’azienda trasporti milanesi, la simulazione del collasso di un tunnel della linea della metropolitana, nei pressi della fermata San Donato Milanese, dovuto ad un incidente aereo, con coinvolgimento di un convoglio ferroviario", hanno spiegato dalla società di Foro Bonaparte.

"L’esercitazione, coordinata dal dipartimento, è stata definita e gestita per conto del Con, centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, dalla direzione regionale dei vigili del fuoco della Lombardia in qualità di 'executive partner' e in collaborazione con la città metropolitana e il comune di Milano, prefettura e questura di Milano, Enac, Ansv, polizia scientifica, e le società di gestione Atm e Sea. Il particolare impianto esercitativo proposto e la possibilità di collaborazione con i componenti delle altre strutture di protezione civile europee sono stati una preziosa opportunità per testare la capacità organizzativa territoriale - hanno sottolineato da Atm - e aumentare le conoscenze relative a nuovi sistemi e metodi di coordinamento delle emergenze, con l’obbiettivo di implementare interoperabilità e cooperazione tra le componenti del soccorso urgente". I tre giorni di esercitazione sono stati seguiti da vicino da osservatori internazionali e delegati della commissione europea.