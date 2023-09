L'esercito scenderà in campo contro i cinghiali

L'esercito in campo contro i cinghiali. Il governo nazionale sembra intenzionato a percorrere questa strada, chiesta da più parti, per limitare la presenza di questi animali nelle campagne e nei centri abitati, sperando così di arginare anche la peste suina africana, che sta colpendo alcuni allevamenti di maiali nel nord, come in provincia di Pavia con almeno due focolai.

Secondo quanto riferisce Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, il 'sostegno' dell'esercito è stato garantito dal ministro della difesa, Guido Crosetto, all'assessore regionale lombardo all'agricoltura Alessandro Beduschi, giovedì 31 agosto, in un incontro a Roma sulla peste suina, a cui ha partecipato anche il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida.

"Bisogna intervenire in maniera più dura di quanto non sia stato fatto fino a oggi", ha detto venerdì Fontana, "perché il comparto suino per la nostra agricoltura è fondamentale". La peste suina è in grado di azzerare un intero allevamento, e per questo preoccupa parecchio sia gli operatori del settore sia i politici. La Lombardia ha già preso alcune decisioni, come lo stop alla movimentazione dei suini se non c'è un via libera sanitario. Togliendosi però anche qualche 'sassolino', soprattutto nei confronti degli allevatori che comunicano in ritardo la presenza della Psa nei loro allevamenti, un punto ribadito ancora una volta da Fontana: "Purtroppo si sono verificate situazioni inaccettabili da parte di qualcuno che non ha denunciato, come avrebbe dovuto, la presenza della malattia nel proprio allevamento". "Mettere in sicurezza il comparto in Lombardia significa salvare un settore cardine per l'economia agricola nazionale, che rischierebbe di perdere 60 milioni di euro al mese", ha spiegato Beduschi, secondo cui va anche valorizzato il ruolo dei cacciatori con "inediti sistemi di incentivazione".

7 italiani su 10 d'accordo

La discesa in campo dell'esercito viene accolta favorevolmente da Coldiretti, che se ne assume la 'paternalità'. "Finalmente accolta la nostra proposta per fermare l'invasione di 2,3 milioni di cinghiali in Italia che causano incidenti, provocano danni alle coltivazioni e diffondono malattie", ha affermato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, che ha partecipato all'incontro a Roma con i ministri. "Quasi 7 italiani su 10 ritengono che i cinghiali siano troppo numerosi, mentre addirittura il 58% li considera una vera e propria minaccia per la popolazione", ha commentato Prandini, che ha parlato di "emergenza nazionale".