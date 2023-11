Perché Milano rischia (ancora) esondazioni del Seveso nonostante la vasca

La vasca di laminazione del Seveso di Bresso è "assolutamente pronta", ma Milano non è ancora al sicuro sul fronte inondazioni. Affinché il torrente non inondi più la città serve che sia completato tutto il sistema di laminazione. Servono, dunque, le vasche di Senago e Varedo. È quello che ha detto Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM, a margine di un evento sulle tematiche della sostenibilità svoltosi nella giornata di mercoledì 29 novembre.

"La vasca di laminazione del Seveso al Parco Nord è assolutamente pronta e l’abbiamo collaudata nel mese di novembre: tutto ha funzionato bene e ora aspettiamo il prossimo evento meteorologico - ha puntualizzato Mascolo -. Per chi la vedrà dal vivo è un’opera gigantesca che potrà contenere 250mila metri cubi di acqua ma dobbiamo dire una cosa: le sue dimensioni non sono purtroppo sufficienti per garantire Milano dalle esondazioni".

"Infatti la vasca del Parco Nord si inquadra in un insieme di tre vasche: quella di Senago e la più grande è quella di Varedo da 2 milioni di metri cubi e solo quando l’intero sistema sarà completato, la città sarà in condizioni sicure - ha proseguito Mascolo -. Ricordiamo che Aipo con la Regione Lombardia deve portare avanti l’attività per il completamento della vasche di Varedo e Senago".