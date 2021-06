Botte, sassi, risse: lavoratori Atm 'nel mirino', la loro lettera al governo

Vorrebbero poter lavorare in sicurezza. Vorrebbero semplicemente portare a termine i loro turni senza rischi e pericoli. I lavoratori di Atm, rappresentati dalle sigle sindacali Confial, Stas, Usb e cambiamenti m410, nei giorni scorsi hanno presentato un esposto al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere che sia lei a interessarsi della loro situazione.

Nel documento - molto simile a uno presentato già a maggio al prefetto di Milano, Renato Saccone - tranvieri e macchinisti ricordano come venga "segnalato con cadenza sistematica un numero spropositato di aggressioni al personale", ma anche "veri e propri attentati alla sicurezza del pubblico trasporto quali lanci di sassi e pietre contro i vetri ad altezza d'uomo".

Loro stessi sottolineano anche che sono stati proprio i dipendenti di Atm ad aver consegnato all'azienda "un numero imprecisato di rapporti informativi" e "denunce" su "tali eventi, pericolosi per l'ordine pubblico e la socialità generale".

E la situazione, secondo i lavoratori, è urgente tanto da non essere "in grado di attendere il trascorrere di ulteriore tempo senza che si intervenga concretamente per la risoluzione di tale importantissimo problema, soprattutto per i conducenti e manovratori del trasporto pubblico locale milanese". Da qui la richiesta di un intervento al ministro, "coinvolgendo - si legge nell'esposto - se necessario il personale delle forze armate" per garantire una maggiore sicurezza ai viaggiatori e al personale.

A maggio scorso, proprio per cercare di "regalare" più sicurezza sui mezzi pubblici, il comune di Milano e le forze armate avevano firmato un protocollo che permettesse ai militari di viaggiare gratis su bus, tram e metro in cambio di un aiuto nei controlli a bordo. Ma evidentemente per i lavoratori è ancora troppo poco.