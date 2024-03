Esselunga assume 300 nuove persone

Esselunga cerca personale e per la selezione ha organizzato un job day a Milano. L'evento si terrà il 17 e 18 aprile. Per candidarsi occorre presentare la domanda entro il 7 aprile attraverso l'apposito form sul sito. Una volta inseriti i propri dati, l'azienda provvederà a una prima scrematura e le persone selezionate verranno contattate e invitate il 17 e il 18. L'obiettivo di Esselunga è quello di inserire in azienda circa 300 persone in diverse posizioni, domiciliate tra Milano e la provincia.

Le figure ricercate

Durante le due giornate dedicate alla selezione i candidati avranno la possibilità di conoscere l'azienda e di incontrare i recruiter del Talent Acquisition Center del gruppo. Tante le posizioni aperte all'interno di Esselunga: allievi responsabili, addetti alla vendita, cassieri, specialisti gastronomia, specialisti pescheria, specialisti macelleria, specialisti panetteria, sommelier, addetti al servizio sorveglianza e farmacisti per la rete delle parafarmacie.

Non solo. Per l'eCommerce, il gruppo cerca specialisti dei reparti freschi come panettieri, gastronomi e macellai che si occuperanno di preparare la spesa effettuata dai clienti online. Per quanto riguarda la rete dei ristoranti Atlantic, Esselunga cerca allievi responsabili e baristi. L'azienda è alla ricerca anche di personale per i punti di vendita Eb Beauty Store, le profumerie del gruppo. Qui verranno collocati allievi responsabili, consulenti alla vendita, parrucchieri ed estetisti.

Spazio anche nello stabilimento di Pioltello dove Esselunga ha la produzione di una parte degli alimenti a marchio proprio. Pasticcieri, addetti alle produzioni di gastronomia, elettricisti di impianti industriali e automazione ed elettromeccanici di impianti industriali e automazione. Nello stabilimento di Pioltello c'è anche il centro dedicato alla distribuzione per il quale l'azienda ricerca addetti al controllo qualità frutta e verdura e addetti alla logistica. Infine, diverse sono le posizioni aperte anche in ambito commerciale, HR, marketing e amministrazione, finanza e controllo.