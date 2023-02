Chiuderà a breve uno dei supermercati Esselunga?

Un supermercato Esselunga nel Milanese potrebbe chiudere per l'apertura di un altro market della catena della famiglia Caprotti a pochi chilometri di distanza. Potrebbe perché non c'è nessuna notizia ufficiale a riguardo ma solo la seria preoccupazione da parte di un'intera cittadina. Il negozio in questione, l'Esselunga di Baranzate, lascerebbe un grande vuoto nel polo commerciale di cui attualmente è perno, insieme a Decathlon e Leroy Merlin.

Il polo è ormai certo, tra l'altro, di perdere lo store sportivo. Decathlon infatti aprirà un nuovo negozio all'interno del centro commerciale di Cascina Merlata, a due chilometri di distanza in linea d'aria dall'attuale locale. E proprio per lo stesso motivo, c'è il dubbio che Esselunga abbassi le serrande definitivamente a Baranzate: anche il super con la esse inaugurerà un nuovo punto vendita nel mall del quartiere che ospitava le abitazioni delle delegazioni di Expo 2015. E non è chiaro se sarà economicamente sostenibile la presenza così ravvicinata dei due negozi.

Diverso il discorso per quanto riguarda Leroy Merlin che non ha in previsione altre aperture nelle vicinanze. Il Merlata Bloom Milano, come si chiamerà il nuovo centro commerciale che ospiterà Esselunga e Decathlon, aprirà in primavera. Al suo interno ci saranno 180 negozi, cinema multisala campi di padel e un ponte pedonale che lo collegherà all'area Mind (ex Expo).