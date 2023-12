"La noce", ecco la nuova pubblicità Esselunga dopo le polemiche per il precedente spot

Esselunga ha annunciato un nuovo spot dopo sui genitori separati dello scorso settembre (che aveva acceso vivaci polemiche). La nuova pubblicità, che è il sequel de "La Pesca", verrà trasmessa nella serata di lunedì 18 dicembre, una settimana prima di Natale.

Al centro dello spot, intitolato "La Noce", ci sono Carlo e Marta, uniti da un'amicizia che dura nel tempo e il cui fil rouge è proprio una noce. Il filmato è firmato Rudi Rosemberg con Anna Gori, Liam Manes Ciravolo, Andrea Micaglio e Carolina Ferraro. È prodotto da Indiana Productions su un’idea dell’agenzia creativa Small (la stessa agenzia che aveva prodotto ("La Pesca"). La fotografia è di Giacomo Frittelli, il montaggio di Julien Panzarasa. Le musiche originali sono di Stabbiolo Music, la scenografia di Systa Bjornsdottir e i costumi di Elena Manferdini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalla catena di supermercati hanno puntualizzato che "non si tratta di uno spot tradizionale, ma un cortometraggio che utilizza un linguaggio cinematografico".

"Con il secondo appuntamento del nostro racconto - spiega Roberto Selva, direttore marketing e comunicazione di Esselunga - abbiamo voluto rappresentare una storia di amicizia che resiste al trascorrere del tempo e alla distanza e lo abbiamo fatto attraverso una noce, un frutto simbolico che ben si presta a rappresentare il concetto di cura e l’evoluzione della storia. Con l’emozione che suscita un’amicizia ritrovata desideriamo augurare a tutti buone feste".

Le polemiche per lo spot precedente

La pubblicità di settembre, sparita dalla circolazione poco dopo il suo debutto, aveva come protagonisti una bambina e due genitori separati. La trama era semplice: una bambina sta facendo la spesa insieme alla mamma nel punto vendita di via Solari. A un certo punto prende una pesca che, a fine spot, regala al papà (separato) arrivato a prenderla sotto casa. Mentre i due sono in macchina la bimba porge la pesca al padre e gli dice che è un regalo da parte della mamma.

Dopo la messa in onda il pubblico si era diviso su due posizioni. La prima polemizzava sulle scelte dicendo che la società ha voluto "strumentalizzare" le emozioni di una bambina celebrando la "famiglia tradizionale". L'altra fazione, invece, esaltava il "coraggio di affrontare il divorzio dal punto di vista dei bambini".

Esselunga, prima della messa in onda, aveva precisato che la campagna voleva "mettere in luce l’importanza della spesa che non è solo un atto d’acquisto, ma ha un valore simbolico molto più ampio - aveva puntualizzato Roberto Selva, chief marketing & customer officer di Esselunga -. Per ogni prodotto che mettiamo nel carrello c’è un significato più profondo di quello che siamo abituati a pensare. Esselunga, che è sinonimo di qualità e convenienza, lo sa: non c’è una spesa che non sia importante. Ed è per questo che ci impegniamo ad offrire sempre il meglio ai nostri clienti".