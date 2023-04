Il catalogo dei premi Esselunga sta scadendo

Il 9 aprile scade il catalogo 2022/2023 dei premi Fidaty del supermercato Esselunga. Entro quel giorno - la domenica di Pasqua, che però i negozi saranno chiusi - le persone interessate potranno richiedere i benefit offerti ai clienti più assidui. L'azienda di Pioltello (Milano), come di consueto, ha già pronta la nuova linea che sarà possibile ritirare tra aprile e ottobre 2023. In caso di esaurimento dell'articolo da parte della casa produttrice, la società milanese si riserva la facoltà di fornirne in sostituzione un altro avente caratteristiche uguali o superiori. Qualora al termine della promozione gli articoli non fossero disponibili, i prodotti verranno consegnati entro i sei mesi successivi come previsto dalla legge (qui tutte le regole).

Il cambio del catalogo non comporta la scadenza automatica dei punti raccolti con la fidelity card del supermercato. I punti fragola, in ogni caso, non sono accumulabili all'infinito perché in Italia esiste una norma che permette di conservare i punti fedeltà ottenuti dopo gli acquisti al massimo per 5 anni. Proprio quello che fa l'azienda fondata dalla famiglia Caprotti. E, visto che l'ultimo azzeramento risale al mese di aprile 2021, l'attuale raccolta punti della Fidaty Esselunga sarà valida fino ad aprile 2026. Da quel momento il saldo punti verrà azzerato e chi non li avrà trasformati in un premio li perderà.