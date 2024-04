A Milano riapre lo storico Esselunga (con sommelier e un bar per gli aperitivi)

Più grande, più nuovo. Ha riaperto martedì lo storico negozio Esselunga di Milano in via Monte Rosa. Il supermarket è il secondo negozio che l'azienda ha aperto a Milano e in Italia. Inaugurato il 23 gennaio del 1958, con una superficie di 679 metri quadrati, è stato chiuso negli ultimi 10 mesi per essere ristrutturato e ampliato.

"Oggi si estende su una superficie di vendita di 1.021 metri quadrati e si presenta rinnovato nella struttura e nei servizi per rispondere a nuove esigenze di acquisto. I clienti troveranno tutta la qualità Esselunga con la consueta attenzione per la convenienza. In particolare è stato arricchito dei reparti di carne, gastronomia, pane e pasticceria Elisenda con banco a servizio e frutta e verdura sono disponibili anche sfuse", si legge in una nota dell'azienda.

"Completa l’offerta la nuova enoteca con caveau e la presenza di un sommelier per orientare i clienti nelle scelte di acquisto. L'area casse è stata potenziata con nuove postazioni self checkout per una spesa rapida", continua il comunicato del gruppo.

Nel rinnovato supermercato ci sarà anche il Bar Atlantic, il 121° della rete Esselunga con una sala con oltre 40 posti a sedere. Nel locale i clienti possono fermarsi per la colazione, il pranzo o per l’aperitivo con menù che variano settimanalmente. Nel nuovo negozio lavorano 51 persone. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.