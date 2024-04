Pasqua fortunata, oltre 229mila euro vinti a Milano

Milano fortunata. Sono stati centrati due terni identici nel capoluogo lombardo per una vincita totale che ammonta a 47.500 euro: 23.750 euro a ogni vincitore. I numeri fortunatissimi? 11-51-90. A riportare le vincite legate alle estrazioni del fine settimana del Lotto e del 10eLotto è l'agenzia di stampa Agimeg.

Fine settimana di Pasqua ricco anche per un terzo giocatore milanese. Con una quaterna vinti 24mila euro sulla ruota di Cagliari. E, ancora, a Milano un'altra quaterna fa portare a casa un bottino da oltre 16mila euro. Altre due vincite, questa volta nel milanese: a Trezzano sul Naviglio occhi puntati sul 10eLotto con due vincite da 20mila e 10mila euro. Restando in Lombardia, un giocatore di Grassobbio, in provincia di Bergamo, ha intascato quasi 10mila euro.

Anche il Superenalotto premia Milano. Un giocatore ha centrato 2 punti 4SS e 4 punti 4 per una vincita complessiva che supera i 112.328 euro. La giocata è stata effettuata al punto di vendita Sisal La Pentola d'Oro di via Quarenghi, in Bonola. Combinazione vincente 20, 30, 32, 38, 61, 67, J 60, SS 6.