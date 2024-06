In un bar milanese vinti quasi 700mila euro con la "lotteria" europea

La Dea bendata strizza l'occhio a Milano. L’estrazione n. 49 di martedì 18 giugno di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha infatti baciato il Milanese grazie a una vincita 5+1, cinque vincite 4+1, tre vincite 3+1 e sette vincite 2+1 realizzate con un sistema nella "Bacheca dei Sistemi".

Il sistema vincente "Primavera 24", diviso in 16 cedole da 8,25 euro ciascuno, è stato proposto dal titolare del punto di vendita Sisal "Toto 13 Tabaccheria Bar" situato in Via Legnano, 33 a Parabiago. Ogni cedola, secondo quanto riferisce Sisal, ha assegnato una vincita pari 42.397,38 euro, per un totale di 678.358,20 euro. Delle 16 cedole, sono ben 9 i clienti del Toto 13 che festeggiano. Le restanti cedole risultano acquistate da altri Pos. La combinazione vincente è stata: 4 - 10 - 23 - 24 - 25 + Euronumeri 7 - 8.

Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.