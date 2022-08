Marco Cappato di nuovo in Svizzera per aiutare una malata a morire: rischia 12 anni

Marco Cappato è di nuovo in Svizzera, lunedì primo agosto, per accompagnare una donna che ha chiesto di accedere al suicidio assistito. Si tratta di una paziente oncologica di 69 anni, affetta da tumore al polmone con metastasi, non dipendente da dispositivi di trattamento di sostegno vitale. Non sono state diramate molte altre informazioni. Si sa soltanto che è di origine veneta e che al momento assume soltanto antibiotici e antidolorifici secondo la necessità.

"Sto accompagnando in Svizzera una signora gravemente malata. Solo lì può ottenere quello che deve essere un suo diritto. Sarà libera di scegliere fino alla fine", ha scritto Cappato su Twitter nel primo pomeriggio. La donna, dopo essersi consultata con la sua famiglia, ha contattato il "numero bianco" dell'associazione Luca Coscioni (di cui Cappato è tesoriere) per ottenere informazioni sui diritti nel fine vita e, consapevole di non avere sostegni vitali, ha preferito recarsi in Svizzera senza ulteriori attese, che avrebbero potuto procurarle sofferenze e peggioramenti.

Il caso Fabo e il caso Trentini

Per Marco Cappato si tratta di una nuova disobbedienza civile. Dal momento che la donna non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, il caso non rientra tra quelli previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sul caso del dj milanese Fabiano Antoniani, detto Fabo, che lo stesso Cappato aveva accompagnato in Svizzera a morire per poi autodenunciarsi al rientro a Milano. L'ex eurodeputato radicale rischia dunque la condanna fino a 12 anni per aiuto al suicidio.

Nel 2020, Cappato era stato assolto a Massa per avere aiutato a morire Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, non tenuto in vita da macchinari ma che riceveva medicine di sostegno.