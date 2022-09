Così Milano ricorda Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il 3 settembre del 1982, pochi mesi dopo essere stato nominato Prefetto di Palermo, il generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa cadeva vittima della strage mafiosa di via Carini, dove persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. A quaranta anni dalla strage, il comune di Milano e l’arma dei carabinieri daranno luogo alle celebrazioni istituzionali previste dal 3 al 5 settembre per onorare la memoria di quei caduti.



Il programma si aprirà sabato, alle ore 10.30, con la messa presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie. A seguire, alle ore 11.30, avverrà la deposizione delle corone in prossimità del monumento al carabiniere in Piazza Diaz e, infine, alle ore 18.30 si terrà l’inaugurazione della passeggiata “Emanuela Setti Carraro” in Viale Bianca Maria, all'angolo con via Zanardelli. Le celebrazioni proseguiranno domenica alle ore 18.45, nella splendida cornice del cortile delle armi del Castello sforzesco, dove avrà luogo il concerto della banda musicale dell’arma. L'evento sarà aperto a tutti e bisognerà soltanto prenotare il proprio posto qui.

Lunedì alle 10 si procederà allo scoprimento della targa dedicata a Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo in Piazza Diaz, mentre, alle 20, presso il teatro Franco Parenti, avrà luogo la proiezione del film “Generale. Rivivendo Carlo Alberto dalla Chiesa” di Dora dalla Chiesa.

Inoltre, dal 3 al 5 settembre, tra via Dante e piazza Castello, sarà allestito un percorso tematico sulla vita del generale dalla Chiesa, concepito quale anticipazione promozionale della mostra “Carlo Alberto dalla Chiesa. L’Uomo, il Generale” in programma nei prossimi mesi nelle maggiori città italiane, impreziosito dall’esposizione di mezzi storici dell’arma dei carabinieri.