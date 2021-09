Le opere 'riciclate', yoga gratis e il pianoforte sul risciò: un mese di eventi "sostenibili" a Milano

L'iniziativa di Enel in città. Realizzate 5 opere, una è in mostra al Parco Don Luigi Giussani. E fino a ottobre una serie di eventi su sostenibilità e riciclo

Parole d'ordine: riciclo e nuova vita. Prosegue l’impegno di Enel a Milano con iniziative all’insegna della sostenibilità, del riciclo, dell’arte e della musica, nell'ambito del progetto "#Enelincircolo".

Mercoledì è stato inaugurato uno speciale temporary box al Parco Don Luigi Giussani di viale Coni Zugna. All’interno, i cittadini potranno ammirare una delle cinque opere realizzate, esclusivamente con materiale di recupero, dall’artista Dario Tironi. "Il progetto di economia circolare 'Energia in circolo' prevede, infatti, la possibilità di portare oggetti in disuso presso quindici Spazio Enel di Milano: soprammobili, giocattoli, dispositivi elettronici e molto altro, saranno ritirati dal personale del negozio per poi tornare a nuova vita, trasformandosi in vere e proprie opere d’arte per aiutare a riflettere sulle tematiche ambientali ponendo l’accento, oltre che sul recupero del materiale quale fonte di energia, anche sulla circolarità dell’energia umana", hanno spiegato dall'azienda.





Ma le iniziative firmate Enel non finiscono qui. "Per tutto il mese di settembre, e fino al 9 ottobre, il quartiere si animerà grazie ad un programma vario che vuole coinvolgere cittadini di ogni età. Ogni giovedì pomeriggio sono previsti, infatti, laboratori creativi per i più piccoli per sensibilizzarli sul valore della natura, sul rispetto e la salvaguardia del pianeta e sull’ecologia fattiva", hanno annunciato da Enel. E in più, dal sabato al giovedì, nei giardini di via Dezzi gli abitanti del quartiere potranno partecipare a lezioni dedicate all’attività motoria, Hatha Yoga, Pilates Matwork, Yoga Conditioning.

"La mostra fotografica diffusa intitolata 'Dentro la trasformazione' realizzata da Urban Reports, un collettivo internazionale di fotografi architetti residenti in diverse città europee, accompagnerà tutti i cittadini che si troveranno a passeggiare all’interno dei giardini. Ventiquattro installazioni racconteranno la riqualificazione dei giardini di via Dezza con un focus sui cambiamenti dei paesaggi urbani e i progetti di riqualifica, per sensibilizzare i visitatori sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare", hanno evidenziato ancora da Enel.

E c'è spazio anche per la musica: per far riflettere i cittadini sui temi di “recycling philosophy” legati all’arte urbana e alla musica, un pianoforte abbandonato sarà restaurato, montato su un risciò a pedalata assistita e “riportato in vita” da giovani musicisti della Ricordi Music School che si esibiranno dal vivo.

“Siamo estremamente soddisfatti del lavoro di riqualificazione dei giardini di via Dezza e di tutto il progetto #Enelincircolo - ha commentato Nicola Lanzetta, responsabile mercato Italia di Enel. La mostra fotografica 'Dentro la trasformazione' è il nostro modo di ringraziare la comunità che ha partecipato attivamente al progetto: le foto, infatti, ritraggono anche alcuni cittadini particolarmente attivi nel quartiere. Oggi, dopo la riqualificazione, gli abitanti hanno a disposizione uno spazio accogliente in cui incontrarsi e un mese d’iniziative gratuite e aperte a tutti, bambini e adulti, per poter ricominciare a vivere il quartiere e i suoi spazi verdi, magari ascoltando le note di un pianoforte 'salvato' dal disuso o semplicemente facendo Yoga".