A Milano torna il mega evento dedicato alla salute mentale

Anche nel 2023 torna Milano4mentalhealth, l’iniziativa del Comune di Milano che ha l’obiettivo di porre la salute mentale al centro del dibattito sociale e politico e permettere ai cittadini e alle cittadine di accedere a informazioni relative a progetti, attività di prevenzione, fenomeni sociali in atto e possibili azioni individuali da intraprendere legati a questo fondamentale tema attraverso la sinergia e la valorizzazione delle realtà associative, istituzionali, sanitarie e imprenditoriali della città.

L’iniziativa si svolgerà per tutto il mese di ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Per questo, l’Amministrazione rinnova l’appello a cittadini e cittadine, operatori, associazioni e aziende per costruire insieme uno o più momenti aperti e condivisi su questo tema.

“Quello della salute mentale - dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - è un tema strategico su cui stiamo concentrando impegno e attenzione, non solo per ridurre lo stigma che spesso lo accompagna, ma anche perché si smetta di considerarla di serie B. Da qui la scelta di confermare e promuovere questa importante iniziativa coinvolgendo tutti gli attori della città. In particolare, ci occuperemo di valorizzare i tanti mondi e le esperienze cittadine che lavorano in questo settore e continueremo, come Comune, con la nostra azione di Promozione di Cultura della salute: attraverso momenti di divulgazione, approfondimento, formazione e informazione con convegni, laboratori, attività ricreative realizzate dal Comune di Milano, Università, Ospedali, Associazioni, aziende raccolte in un palinsesto unico a disposizione della città”.

A questo si aggiungerà un’attività di sensibilizzazione rivolta ai milanesi e alle milanesi con il claim “Non c’è Salute senza salute mentale”, per contribuire incisivamente a superare lo stigma e un’attività di regia per azioni istituzionali d’interazione, aggiornamento e condivisione tra enti e stakeholders. Nello specifico, inoltre, saranno proposti dei talk e dei momenti di approfondimento sui temi della genitorialità, dell’adolescenza e della maturità per permettere ai cittadini e alle cittadine di informarsi con professionisti ed esperti e, contemporaneamente, alle realtà cittadine di farsi conoscere per il loro lavoro.

Milano4mentalhealth sarà anche l’occasione per far conoscere le azioni che il Comune mette in campo, per quanto di sua competenza, sul tema della salute mentale. Per esempio, il progetto di sostegno psicologico AccogliMI, fondamentale occasione di aiuto e supporto in questi mesi per tanti giovani adolescenti milanesi. Milano4mentalhealth riparte dall’ottimo risultato dell’edizione dell’anno scorso che ha visto più di 70 eventi diffusi in città con il coinvolgimento di tutta la città. Le associazioni, gli enti o le aziende che desiderano partecipare al progetto o entrare a far parte del palinsesto o che vogliano sostenerlo possono richiedere informazioni scrivendo all’indirizzo mail pss.giornatasalutementale@ comune.milano.it