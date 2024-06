Orientamento al lavoro, ma anche spazio per feste: così rinasce l'ex casello daziario

Servizi di orientamento, formazione e laboratori durante il giorno. La sera e nel fine settimana diventerà uno spazio per iniziative ed eventi promossi dai giovani per i giovani che vivono e frequentano la città. Sarà questa la nuova vita di “Open Casello”, la nuova casa delle Politiche Giovanili del Comune di Milano che inizia oggi il suo percorso presso l’ex casello daziario di piazzale Cantore 14 con una festa aperta alla cittadinanza che si protrarrà fino a mezzanotte.

Lo spazio, riqualificato tra il 2023 e il 2024, ospita una sala polifunzionale e due salette per riunioni e colloqui. Qui sono già attivi i servizi di orientamento al lavoro, alla formazione e alle opportunità di volontariato e mobilità internazionale del Comune di Milano. Per accedere a laboratori, workshop e corsi ragazzi e ragazze possono prenotarsi tramite la piattaforma Giovani Milano, così da avere un primo colloquio con un operatore, oppure possono rivolgersi di persona agli addetti presenti al casello.

Dal mese di settembre, grazie alla collaborazione con Base, Avanzi e Codici, la Casa dei Giovani si trasformerà in uno spazio di progettazione e sperimentazione: gruppi e associazioni giovanili, ingaggiati attraverso una call for ideas, saranno chiamati a ideare e realizzare un programma per animare il casello con iniziative, attività, eventi, appuntamenti. L’obiettivo è rendere questo luogo aperto e vivo tutta la settimana, uno spazio simbolico del fare in cui i giovani siano i veri protagonisti, un punto di riferimento per loro e per le realtà che operano con loro e in loro favore.

Oggi, al taglio del nastro del nuovo hub dei giovani di Milano hanno preso parte rappresentanti dell’Amministrazione comunale. La festa, con inizio alle ore 16.30 e termine previsto a mezzanotte, vedrà alternarsi in piazza e nel casello performance musicali, di teatro e danza, proiezioni cinematografiche, talk e djset.

Orari di apertura

Lunedì, mercoledì, giovedì: dalle ore 14 alle ore 18

Martedì: dalle ore 10 alle ore 13; dalle ore 14 alle ore 18

Ogni sera, venerdì e fine settimana: in base al programma eventi disponibile qui.