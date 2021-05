Da "fabbrica" di start-up a servizi per il quartiere: come cambia l'ex FabriQ a Quarto Oggiaro

Il Comune di Milano cerca nuove idee e progetti per utilizzare l'immobile comunale di via Val Trompia 45 a Quarto Oggiaro, nel campo del lavoro, dell'imprenditorialità e della formazione. "L’ampia disponibilità di spazi all’interno e all’esterno dell’immobile può costituire una preziosa risorsa per attivare nuove funzioni e progetti utili agli abitanti del quartiere nel campo del lavoro, dell’imprenditorialità e della formazione", commenta l’assessora alle attività produttive Cristina Tajani: "In questo periodo l'amministrazione è chiamata alla riprogettazione della città in cui gli spazi a disposizione dei cittadini devono essere sempre più pensati e realizzati in un’ottica di prossimità".

La struttura, che verrà data in concessione per un periodo di 6 anni prorogabili per altri 6, al cui interno è presente anche il Cam non interessato nella futura concessione, è composta da due elementi: lo stabile (circa 985 mq dotati di un’area reception, 12 spazi per uffici, 1 sala conferenze, 4 bagni e diversi spazi adibiti a deposito) e il campo sportivo recintato (dotato di campo da basket/calcetto, spogliatoi, bagno, tavolo da ping-pong e varie strutture esterne) di competenza del Municipio 8.

La necessità di rimettere a bando lo spazio trova motivazione nella scadenza della concessione all’attuale gestore (FabriQ) oltre che nelle mutate esigenze delle città, dettate dall’attuale emergenza Covid 19, al fine di ridisegnare la città a 15 muniti con servizi rivolti direttamente agli abitanti del quartiere. "La giunta del Municipio 8 è molto soddisfatta di questa ulteriore apertura al territorio degli spazi di via Val Trompia, che proseguono la loro vocazione come luogo che genera lavoro, formazione professionale e innovazione. Con questo nuovo avviso pubblico si punta anche alla valorizzazione degli spazi esterni e dell'ampia area verde", dichiara il Presidente del Municipio 8, Simone Zambelli.

La storia di FabriQ

FabriQ, nato nel 2014 dalla collaborazione tra amministrazione, Fondazione Giacomo Brodolini e Impact Hub Milano, è stato in questi anni il luogo dove trasformare le idee in progetti di impresa e innovazione ad alto impatto sociale su temi sociali, ambientali e culturali e tecnologici. In questi anni, FabriQ ha visto nascere oltre 80 start-up capaci di raccogliere, tra premi e investimenti privati, oltre 7,7 milioni di euro e ha realizzato più di 40 progetti di sostegno all’imprenditorialità e attività di animazione territoriale anche in collaborazione con il Municipio 8 e con enti e associazioni del quartiere. Nel 2019, a Berlino, l’incubatore FabriQ ha vinto il prestigioso premio internazionale Innovation in Politics nella categoria servizi per il lavoro.

I contenuti delle nuove proposte

Le idee e le progettualità per l’utilizzo in toto o in parte degli spazi di via Val Trompia potranno riguardare ad esempio servizi di coworking per lo studio o il lavoro in remoto, creazione e sviluppo d’impresa con particolare riferimento all’impresa sociale e all’economia circolare, animazione sociale e culturale rivolta al quartiere così come iniziative di educazione, formazione e inserimento lavorativo, alfabetizzazione tecnologica, produzione artigianale e manifattura digitale. All’avviso pubblico possono partecipare organizzazioni private e del privato sociale, in forma singola o associativa.