Expo Dubai, Fontana inaugura gli spazi dedicati alla Lombardia il 7 e 8 ottobre 2021

Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, sarà ad Expo a Dubai per promuovere gli spazi dedicati a Regione Lombardia. L'esposizione è stata inaugurata a inizio ottobre. La prima missione è prevista per il 7 e 8 ottobre: vi andranno Fontana, l'assessore all'ambiente Raffaele Cattaneo e il sottosegretario Alan Rizzi. Lo spazio della Lombardia, Innovation House, è stato realizzato insieme al Politecnico e alla Fondazione Politecnico e si trova presso l'Hotel Intercontinental di Dubai Marina.

"Tre eccellenze che si uniscono - spiega Fontana - per dare vita a un progetto creativo e visionario: 'Innovation House' è il luogo in cui celebrare il futuro e l'innovazione delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo Dubai 2020". Strategici gli obiettivi da raggiungere: promuovere il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato internazionale e consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

'Innovation House' si ispira all'idea di casa, un luogo fisico e dell'anima, le cui fondamenta sono rappresentate dalle relazioni e, in questo senso, interpreta pienamente il titolo di Expo Dubai 'Connecting minds, creating the future'. Il 7 ottobre, dopo l'inaugurazione dello spazio, è prevista la tavola rotonda 'Going circular and climate natural: a shared responsability' in cui saranno messe a confronto le migliori esperienze nell'ambito dell'economia circolare. In seguito l'incontro con il presidente della camera di commercio di Dubai. L'8 ottobre la delegazione lombarda visiterà l'esposizione universale.