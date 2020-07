Milano, ecco "Expo per lo sport": cinque giorni di sport gratuito a Parco Sempione

Un modo per dare un aiuto alle famiglie. E un modo, perché no, per regalare qualche giorno di spensieratezza a tutti dopo mesi difficili. Il comune di Milano ha deciso di organizzare dal prossimo 31 agosto al 4 settembre "Expo per lo sport", l’evento di promozione sportiva nato nel 2015 all’interno dell'esposizione universale.

Al termine delle summer school, infatti, palazzo Marino proporrà un centro estivo a tutto sport completamente gratuito nel cuore di Milano. "L’iniziativa sarà strutturata in piccoli gruppi di fasce d’età comprese tra i 6 e i 14 anni e si svolgerà in modo diffuso all’interno del Parco Sempione - ha spiegato il comune -, con sei diversi cluster che garantiranno il distanziamento tra i partecipanti".

"L’obiettivo è fornire un aiuto concreto alle famiglie milanesi, che in questi mesi di emergenza hanno vissuto momenti di grande criticità, un modo per restituire alla città di Milano il grande valore che negli anni ha donato alla manifestazione, partendo proprio dalle famiglie e dai più giovani", si legge in una nota dell'amministrazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questa edizione estiva di Expo per lo sport all’interno della rete delle Summer school, nella splendida cornice del parco Sempione e totalmente gratuita, rappresenta una preziosa opportunità per tanti bambini milanesi di avvicinarsi allo sport, praticarlo insieme all’aria aperta e sperimentare nuove discipline – dichiarano Laura Galimberti, assessore all’Istruzione e Roberta Guaineri, assessore allo Sport –. La pratica sportiva e i suoi valori di rispetto e collaborazione sono un elemento fondamentale per ogni comunità, indispensabile per il benessere fisico e una crescita consapevole dei cittadini più giovani. Ancora una volta, la collaborazione pubblico privato, ormai un tratto distintivo milanese, produce risultati virtuosi offrendo ai bambini e alle bambine la possibilità di godere di un centro estivo davvero speciale”.