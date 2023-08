L'evento per provare oltre 30 sport diversi (gratis) a Milano

È stata presentata a Palazzo Marino l'edizione 2023 di Expo per lo Sport, un fine settimana all'insegna della promozione sportiva nel cuore di Milano, nell'inconfondibile cornice di Parco Sempione. L'incontro è stata l'occasione per raccontare tutte le iniziative previste per la nona edizione della manifestazione.

Expo per lo Sport torna per offrire a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, insieme alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, la possibilità di praticare sport, promuovendo uno stile di vita sano, all'insegna del rilancio dei valori sportivi, dell'inclusione, della socialità e della sostenibilità, oltre che dell'attività motoria all'aperto. L'appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 settembre, dalle 10 alle 19 in modo diffuso in Parco Sempione, piazza Sempione e piazza del Cannone, con un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei. Come per la scorsa edizione, che ha confermato l'importanza assunta da Expo per lo Sport nel panorama degli eventi sportivi a Milano con oltre 20mila presenze, la manifestazione non coinvolgerà soltanto il centro cittadino, ma si avvicinerà anche ai quartieri. A precedere l'evento sarà infatti la Summer School, un centro estivo gratuito in programma dal 4 all'8 settembre attivo in diversi luoghi della città, che ha già registrato il tutto esaurito.

"Quest'anno l'estate a Milano parla sicuramente la lingua dello sport: abbiamo ospitato le gare di Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica e i Mondiali di Scherma, e nei prossimi giorni sarà la volta degli Europei di Sport Equestri", ha dichiarato l'assessora allo Sport e alle politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva. "È bello - continua - che a concludere questa stagione di grandi manifestazioni internazionali siano il clima di festa e l'entusiasta partecipazione che da nove edizioni accompagnano Expo per lo Sport. In un periodo storico in cui tra i giovani l'abbandono sportivo è un fenomeno sempre più diffuso, Expo per lo Sport ha il grande merito di riuscire a promuovere la pratica sportiva e stili di vita attivi, inclusivi e sostenibili nel modo più semplice e coinvolgente che possa esistere: nel corso della Summer School e nelle aree gioco di Parco Sempione mette i più piccoli nelle condizioni di sperimentare e provare oltre trenta discipline, gratuitamente e senza obblighi né pressioni riguardo i risultati da raggiungere, ma solo per il piacere di fare sport e divertirsi".

Oltre 30 attività sportive

Sono oltre trenta le società sportive che prenderanno parte a Expo per lo sport 2023, distribuite all'interno della maxi area sportiva da 13mila metri quadrati allestita tra Parco Sempione, piazza Sempione e piazza del Cannone. I partner sportivi in questa edizione sono federazioni quali Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato Regionale Lombardo - Federazione Italiana Scherma, Federciclismo Lombardia, F.I.B.S. - Comitato Regionale Lombardia, FIBa - Federazione Italiana Badminton, FIARC – Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Regionale Lombardia, Tiro a Segno Nazionale Sezione di Milano. Altri partner presenti sono Lega Navale Italiana Sezione di Milano, Bebe Vio Academy by Nike&art4sport Onlus, CUS Milano ASD, Comitato Territoriale CSI Milano – APS, PGS Comitato Provinciale di Milano. Numerose associazioni sportive del territorio, come Consorzio Vero Volley, Spector Padel House - TCB - Italian Padel, Run Baby Run - Rugby ASD, ASD MAGA - Pattinaggio Artistico a Rotelle, Società Canottieri Milano ASD, ilmiogiocodelgolf ASD – APS, ASD Gym Academy Milano - Kickboxing - Ginnastica Ritmica, ASD Primagym, SSD Leone XIII Sport – Rugby, Training 4 Outdoor, Jolly Sport Dilettantistica, Polisportiva LombardiaUno Srl SD, Kids United ASD, Gaea Football ASD, Kickboxing Quarto Fight, Team LU.CO 1950, Seamen Milano ASD e Fourball. Presente anche la Polizia di Stato che organizzerà incontri con atleti delle Fiamme Oro di varie discipline sportive e promuoverà l'educazione stradale.

Diverse le iniziative promosse dalle aziende partner di Expo per lo Sport. Nell'area San Carlo ci si potrà mettere alla prova con una parete di arrampicata, ping-pong oppure calciobalilla. L'azienda, inoltre, firmerà il Torneo di Basket 3 vs 3 e renderà possibili le attività sportive dedicate ai ragazzi e ragazze over 15 all'interno del Fuori Expo. Kia insegnerà le basi del tennis e permetterà di scoprire la mobilità del futuro; il suo supporto sarà fondamentale nel progetto "Piazze Aperte". Nestlè, con il progetto Nutripiatto, allestirà un'area dedicata all'educazione alimentare e all'importanza del movimento e incontrerà anche i partecipanti alla Summer School proponendo giochi all'insegna di un'alimentazione varia e bilanciata. Decathlon allestirà per il weekend un'area multigioco e vestirà sia lo staff di Expo per lo Sport che i bambini e le bambine partecipanti alla Summer School. Nickelodeon accoglierà tutti i bambini per attività e giochi Più Vita Sana in compagnia dei famosi personaggi dei cartoni animati, quali Patrick, Marshall e Spongebob. MM fornirà brick di acqua per ogni bambino iscritto alle Summer School e, con l'obiettivo di promuovere la centralità e l'importanza dell'acqua pubblica come bene del territorio, organizzerà visite guidate all'impianto di sollevamento e pompaggio denominato «Arena» per i bambini della Summer School gestita in Arena Civica. Inoltre, MM provvederà ad integrare, durante l'evento del week end, il numero di Vedovelle all'interno di Parco Sempione a disposizione della cittadinanza e ad entrare in contatto con le famiglie con un punto di informazione sui propri servizi.

Questa edizione di Expo per lo Sport si arricchisce di un gesto importante per la salute di tutti. Durante il weekend del 9 e 10 settembre, grazie a Fondazione Humanitas per la Ricerca, charity partner dell'evento, si potrà seguire il programma "PassaSport X la Ricerca": con una donazione simbolica di 2€, in fase di prenotazione online o in loco, i partecipanti riceveranno un esclusivo passaporto cartaceo da riempire con tanti stickers adesivi che si otterranno mettendosi in gioco nelle diverse aree sportive e discipline all'interno dell'area Expo.

Come fare per iscriversi

Expo per lo Sport è in programma sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, dalle 10 alle 19, a Parco Sempione. L'ingresso è gratuito con registrazione in loco e sul sito www.expoperlosport.it. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo info@expoperlosport.it. Per informazioni circa la Summer School scrivere all'indirizzo summerschool@expoperlosport.it o chiamare il numero 335 1360554.