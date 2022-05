Un parco (coperto) e il deposito della Scala: così rivivrà l'ex fabbrica Innocenti

Negli anni del boom economico sotto quei capannoni venivano assemblate centinaia di lambrette ogni giorno. Il silenzio su quella fabbrica alle porte di Milano che ha contribuito al benessere del paese è calato nel 1993 con l'assemblaggio di alcuni esemplari di Fiat Panda. Ma adesso la musica sta per cambiare. Nei prossimi anni le campate del capannone diventeranno la nuova sede dei laboratori e dei depositi del Teatro alla Scala, mentre l'area tutt'attorno entrerà a far parte del Parco della Lambretta (che raddoppierà la sua estensione arrivando a quasi 100mila metri quadri).

Il progetto della "Magnifica fabbrica", questo il nome deciso dal comune, è stato presentato nella mattinata di giovedì 26 maggio e porta le firme del gruppo italo-spagnolo con a capo il progettista Massimo Giuliani e formato da Pablo Luis Oriol Salgado, Juan Jose Tur Mc Glone, Davide Canepa, Maddalena Gioia Gibelli, Beatrice Meroni, Paolo Galbiati, Luca Giuseppe Francesco Stefanutti. Il team di architetti ha vinto il concorso internazionale bandito lo scorso autunno dal comune di Milano. Il primo atto dei lavori, i cui costi complessivi sono stimati in 120 milioni di euro, riguarderà l’ampliamento del Parco e dovrebbero iniziare nel 2024.

Il progetto: come sarà l'edificio

La "Magnifica fabbrica" sarà un volume di legno e acciaio alto 25,2 metri per 66.778 mq di superficie, scandito da 4 campate di 28,8 metri di lunghezza, dove verranno riuniti tutti i laboratori della Scala (che avranno a disposizione oltre 34mila mq), le sale prove, le sartorie e i depositi (previsti oltre 2.500 posti container accatastati su 4 livelli con 3 vie di carico e scarico e 4 linee carroponte), oltre a sale polifunzionali e di ristoro.

L’involucro utilizza policarbonato solido riciclato, e la copertura avrà un impianto fotovoltaico di 3.600 kw, rendendolo praticamente a emissioni zero, inoltre ci sarà un sistema di geotermia a ciclo aperto per contribuire alla depurazione delle acque di falda. In testa al corpo centrale si trova lo "Spazio dei sogni", più di 4mila mq che garantiscono la massima flessibilità per un utilizzo quotidiano così come per ospitare mostre, laboratori, corsi e grandi eventi. All’interno, a 8 metri di altezza, si sviluppa un percorso pubblico sopraelevato per i visitatori, opportunità per tutti di scoprire le attività della fabbrica da dietro le quinte, senza interromperle o interferire in alcun modo.

Come parte dello stesso concept, una struttura sopraelevata in legno, chiamata "Piazza flottante", caratterizzerà anche il vicino palazzo di cristallo, che potrà ospitare eventi e celebrazioni legati alla programmazione culturale del comune oltre che di enti e associazioni, e che permetterà di scoprire dall’alto il giardino d’inverno in cui il palazzo verrà trasformato. Le sue due testate, dichiarate di interesse culturale quale testimonianza di archeologia industriale, così come l’intera struttura, saranno recuperate, e una rete di percorsi alberati le collegherà alla Fabbrica.

Tutt’intorno si svilupperà il parco della Lambretta che raddoppierà la sua estensione arrivando a quasi 100mila mq, beneficiando delle risorse previste dal Pnrr (38 milioni): un paesaggio di prati verdi con percorsi anche sopraelevati che costeggiano gli argini dei canali, frutteti, filari sui viali e macchie arboree e con i Giardini dell’acqua, prati di fitodepurazione naturale che potranno offrire anche esperienze didattiche.

Perché è stato scelto questo progetto

"Il progetto interpreta in modo originale il tema delle grandi misure urbane - si legge tra le motivazioni della commissione giudicatrice, che ha svolto il lavoro di valutazione degli elaborati, ammettendone 7 alla selezione finale dei 59 arrivati in primo grado -. La struttura è elegante e ben ritmata, risponde alle misure dettate dall’impianto industriale preesistente e si configura come un nuovo grande edificio pubblico e produttivo…e risponde pienamente ai criteri di sostenibilità, durabilità, manutenzione".