Fabio Roia è ufficialmente il presidente del Tribunale di Milano

Fabio Roia è il nuovo presidente del Tribunale di Milano: lo ha nominato il plenum del Consiglio superiore della magistratura con una sola astensione, quella di Andrea Mirenda, il consigliere togato che lotta da anni contro il sistema delle correnti in magistratura, che avrebbe preferito gli altri due candidati (Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, e Giorgio Barbuto, presidente del Tribunale di Sondrio) e ha deciso di astenersi dopo che questi hanno revocato la loro domanda.

Roia, da circa un anno, regge il tribunale di Milano come ex vicario del predecessore Roberto Bichi, dimessosi con qualche mese d'anticipo sul raggiungimento del limite di età. È entrato in magistratura nel 1986 come giudice penale a Monza e poi pubblico ministero a Milano, nel pool fasce deboli. Dopo essersi occupato di processi sulla diffamazione, le bancarotte e i reati tributari, è stato assegnato alla sezione sui reati in danno di vittime vulnerabili e ha trattato numerosi procedimenti in materia di reati sessuali.

Tra il 2006 e il 2010 è stato consigliere togato del Csm. Tornato a Milano, ha presieduto la sezione misure di prevenzione fino a essere presidente vicario del Tribunale. Nel 2018 è stato tra i prescelti per l'Ambrogino d'Oro, la benemerenza civica del Comune di Milano.