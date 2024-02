Fabio Roia presidente del tribunale di Milano, ma la moglie ha fatto un passo indietro

Fabio Roia è il nuovo presidente del tribunale di Milano. La nomina è stata celebrata oggi, 12 febbraio, nell’Aula magna del Palazzo di giustizia. Roia ha aperto il suo discorso ringraziando la moglie, Adriana Cassano Cicuto, che ha fatto un passo indietro per permettere al marito di ottenere la carica. Cassano Cicuto, infatti, ricopriva il ruolo di giudice e presidente di sezione, ma ha dovuto cambiare ruolo per evitare incompatibilità passando alla Corte d’Appello.

“Vi prego di concedermi una deroga perché devo formulare un atto forse di scuse alla presidente Adriana Cassano Cicuto, giudice che conosco molto bene e sulla cui persona ho scommesso la vita, la quale ha rinunciato alle funzioni semidirettive giudicanti presso il tribunale per consentirmi di celebrare con voi questo momento”, ha detto Roia definendo la questione come “l’unica ombra”.

Prevedibile il pensiero legato alla donna che arretra per far spazio a un uomo. Concetto su cui anche Roia si è concentrato: “Da parte mia c’è il desiderio e l’impegno che in un momento prossimo si possa dire e fare il contrario, attraverso la creazione di un’effettiva parità di chance tra donna e uomo, con l’uomo che senza frustrazioni rinunci a favore della donna”, ha spiegato Fabio Roia.