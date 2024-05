Da oggi a Linate si può volare senza documenti: basta la faccia

Uno sguardo verso la telecamera e il gioco è fatto. Da oggi, martedì 7 maggio, a Milano Linate sarà disponibile il servizio di "Faceboarding", uno strumento che permette ai passeggeri che lo desiderano di accedere ai controlli di sicurezza e di procedere all’imbarco utilizzando un sistema biometrico di riconoscimento facciale.

"Il servizio è a disposizione di tutte le compagnie aeree che vogliano integrare i loro sistemi di check-in e boarding con il sistema di Faceboarding", ha fatto sapere in una nota Sea, la società che gestisce lo scalo meneghino.

"Questo servizio ottimizza l'esperienza del passeggero in aeroporto consentendo, a coloro che si sono precedentemente registrati tramite i chioschi presenti nello scalo o direttamente dai propri dispositivi mobili, di ridurre i tempi dei controlli dei propri documenti d'identità e aumentandone la sicurezza. Non sarà più necessario, infatti, mostrare i propri documenti e la carta d’imbarco ai tornelli pre security e ai gate per l’imbarco che diventano self service".

In pratica, i passeggeri dovranno "caricare" il proprio documento ai chioschi in aeroporto o sull'app, che sarà pronta dal prossimo mese, e poi "registrare" la propria faccia. A quel punto senza mostrare carta d'identità o biglietto i viaggiatori potranno avere accesso all'aereo. "Con questa tecnologia sicura, semplice e rapida, il Faceboarding sviluppato in collaborazione con Enac e Polizia di Stato, oltre a offrire una maggior velocità dei controlli ne aumenta l’efficacia e - ha concluso Sea - garantisce la tutela della privacy e dei dati dei passeggeri".