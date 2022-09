Primo sogno realizzato con facile sognare: nasce a Milano uno spazio incontro per i bambini traumatizzati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ci sono bambini a cui la vita non ha mai concesso un momento di quiete: bambini nati in territori di guerra o in situazioni di estrema povertà. Bambini a cui è mancato tutto o che hanno perso tutto se non la capacità di sognare. Ed è per loro, per aiutarli a realizzare i loro sogni che è nato il progetto Facile Sognare. Frutto della collaborazione tra Facile Ristrutturare ed Every Child is My Child, la onlus fondata dall’attrice Anna Foglietta che si occupa di sostegno all’infanzia, Facile Sognare è un’iniziativa che ha come scopo la realizzazione di ‘spazi di incontro’ accoglienti e protetti, in cui i bambini con un vissuto difficile alle spalle possano sentirsi, almeno un po’, a casa. Lanciato la scorsa primavera il progetto prevede la completa ristrutturazione di spazi fatiscenti che, grazie al lavoro degli architetti di Facile Ristrutturare, tornano a prendere vita, colorandosi di arte. Il primo ‘sogno realizzato’ è stato inaugurato nei giorni scorsi a Milano alla presenza dei vertici di Facile Ristrutturare, da Paola Marella al neo amministratore delegato Vincenzo Polimeni, della presidente di Every Child is My Child, Anna Foglietta, e di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che sostengono la onlus. “Ieri è stato un momento di grande emozione e gioia per tutto il Gruppo di Facile Ristrutturare - ha commentato l’AD Vincenzo Polimeni -. Con la chiusura del cantiere e la consegna delle chiavi del loro nuovo ‘spazio d’incontro’ ai bimbi dell’Associazione Contro Vento, abbiamo raggiunto lo scopo del progetto Facile Sognare che è quello di rendere “facile” la possibilità di “sognare” a minori che si trovano a vivere una condizione di estrema difficoltà, mettendo al centro la loro immaginazione, le loro sensibilità, i loro desideri, aiutandoli a trasformarli in realtà”. Il progetto, sul quale Facile Ristrutturare ha investito 300.000 euro, prosegue ora con le inaugurazioni di Roma e Napoli previste per i prossimi mesi. “Sento questo progetto davvero a cuore - ha concluso Paola Marella testimonial dell’iniziativa -; da una parte Facile Ristrutturare, dall’altra Paride Vitale, al centro i bambini. Un connubio magico di capacità, comunicazione e bellezza, condito dalla mano di Elena Salmistraro, artista bravissima dal tratto riconoscibile che stimo da anni, che ha saputo rielaborare i desideri dei bambini e renderli murales. Questa è solo la prima tappa di quello che so diventerà un fiore all’occhiello per Facile Ristrutturare. Perché dove c’è amore, professionalità, cura per il prossimo e gioventù… c’è futuro”. Il progetto di ristrutturazione è stato ideato, ideato e guidato dall’architetto Alberto Vanin, che, grazie a un lavoro a quattro mani con ControVento, ha ripensato innanzitutto la distribuzione degli spazi per rispondere alle necessità espresse dall’associazione. Il risultato è uno “Spazio incontro” che si compone di un’area di ingresso per l’accoglienza, due ampie zone living dove poter effettuare gli incontri tra i bambini e i familiari, le audizioni protette per le vittime di reato, ma anche dove poter vivere occasioni di svago come feste e compleanni, una cucina per momenti semplici, ma di fondamentale importanza, come il pranzo o la merenda, una zona ufficio per il team dell’associazione e i servizi.