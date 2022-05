Uno dei falchetti del Pirellone ha rischiato perdere la via di casa

Uno dei falchetti nato a metà aprile sul Pirellone è stato salvato dalla polizia locale di Milano nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio. L'animale, durante le prime prove di volo, è finito sul balcone interno di un grande condominio di via Fara dove, circondato da palazzi, disorientato e spaventato, non riusciva più a spiccare il volo. Sono stati gli agenti del nucleo tutela animali a recuperare l'animale che, dopo una breve consultazione con l'ornitologo di riferimento, è stato riportato sul tetto del Pirellone dove ha ritrovato il nido, mamma e papà e il resto della famiglia.

Non è il primo incidente per i giovani falchetti, durante la mattinata di sabato 21 maggio uno dei giovani animali selvatici è atterrato sul marciapiede in via Pirelli. In questo caso era intervenuta l'Enpa che aveva recuperato e riportato l'animale in cima al grattacielo sede del consiglio regionale. Nel 2018, invece, un falchetto sempre figlio di Giò&Giulia, era morto tragicamente dopo essersi schiantato contro una vetrata della Torre Galfa.

La storia di Giò&Giulia, i falchi del Pirellone

I falchi ormai sono diventati dei frequentatori assidui del Pirellone: il loro nido fu scoperto casualmente nel maggio del 2014 quando, durante lavori di manutenzione nel sottotetto del Grattacielo, gli operai trovarono due pulcini di falco Pellegrino.

Falchi sul Pirellone: ecco dove si trova il nido