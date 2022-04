"Nessun posto nelle strutture del comune": mamma e bimbi lasciati per strada

Lasciati per strada, letteralmente. Praticamente abbandonati. Messi alla porta dopo una sola notte al caldo. È il destino toccato a una mamma e ai suoi due figli, di 8 mesi e 4 anni, costretti a dormire all'addiaccio a Milano perché nelle strutture comunali non c'era un posto per loro.

A denunciarlo è il Naga, associazione che si occupa di assistenza sanitaria e legale per gli immigrati e che nelle scorse ore ha indirizzato una lettera aperta al sindaco Beppe Sala, all'assessore alle politiche sociali, Lamberto Bertolè, al questore Giuseppe Petronzi e al prefetto Renato Saccone.

"In data 28.03.2022, si presentava presso l’ambulatorio Naga di via Zamenhof 7", la signora, che - si legge nel documento - "chiedeva un posto dove poter dormire con i figli, dopo aver passato una notte in strada. La signora affermava di essere arrivata a Milano venerdì della scorsa settimana e di aver passato due notti in un ostello a pagamento. Dopo un giro di telefonate infruttuose, veniva inviata dapprima al pronto soccorso della clinica pediatrica De Marchi per accertare la situazione polmonare della minore di 8 mesi e successivamente al centro di via Aldini per una notte di ospitalità, lunedì 28.03". Dal centro, stando alla ricostruzione dell'associazione, veniva dimessa la mattina successiva e indirizzata al centro Sammartini.

Ed è lì che sarebbero iniziati i problemi. Dal centro, infatti, le sarebbe stato detto che "non ci sarebbe stata la possibilità di ospitarla nuovamente né nella struttura di via Aldini né in altre a disposizione del comune di Milano. Rimasta in strada, è riuscita a trovare un posto per sé e i figli solo grazie all’incontro casuale in stazione Centrale con una connazionale che aveva la possibilità di ospitarla per quella sola notte. La mattina del 30.3 si presentava nuovamente presso la nostra associazione, unico punto di riferimento a lei noto".

Alla fine, dopo aver contattato la questura, il comune e il centro Sammartini, i volontari del Naga si sono rivolti al 112 e i carabinieri hanno preso in consegna la famiglia. Qualche domanda, però, resta. "Come è possibile che questo nucleo famigliare, composto da una madre con minori di 8 mesi e 4 anni, noto al comune di Milano, sia stato estromesso dopo un giorno di accoglienza in una struttura del comune senza nessuna alternativa e abbandonato a se stesso?", domandando dal Naga.

"Come è possibile che nella seconda città d’Italia, impegnatissima a quanto risulta dalla stampa sul fronte dell’accoglienza, non si possa trovare una sistemazione per una donna sola con 2 minori piccolissimi? Come è possibile che il pronto intervento minori del comune di Milano stacchi le sue linee dalle 17 fino all’indomani mattina e non sia previsto un canale emergenziale? Un intervento del genere non ci sembra 'pronto'. Non capiamo come sia possibile che a Milano si possano creare situazioni di questo genere, almeno la quinta che incontriamo nel giro di pochi mesi. Non esistono risposte chiare e strutturate e scriviamo a tutte le istituzioni che riteniamo debbano farsi carico di queste risposte - concludono -, chiedendo loro di intervenire per coordinarsi tra di loro allo scopo di fornirle prontamente".