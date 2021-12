Il professore dello Iulm che forse andrà a processo per diffamazione a Monica Cirinnà

Il docente dello Iulm Alberto Contri sarà processato per diffamazione nei confronti della senatrice Monica Cirinnà, del Partito democratico. Il caso risale a circa due anni fa, quando Contri, che insegna comunicazione sociale e ha una lunga carriera alle spalle nel mondo della pubblicità, scrisse un articolo su 'Avvenire' nel quale, tra l'altro, affermò che, per l'esponente del Pd che aveva promosso la legge sulle unioni civili, la famiglia tradizionale sarebbe 'fascista'.

Si trattava di una delle tantissime 'fake news', parole messe in bocca a qualcuno senza che quel qualcuno le abbia mai dette. Cirinnà in particolare aveva già seccamente disconosciuto, in precedenza, quell'espressione, affermando di non averla mai pronunciata, eppure se la ritrovò nell'articolo di Contri. Dopo la replica di diritto (che 'Avvenire' fu costretto a pubblicare), la querela per diffamazione.

La procura di Milano ha ora chiuso le indagini e chiederà appunto il processo per Contri. Che, nel frattempo, in pandemia è diventato ospite di trasmissioni televisive. L'ultima qualche giorno fa, con tanto di lite furibonda col giornalista Andrea Scanzi. Contri, infatti, fa parte della commissione 'dubbio e precauzione', creata da alcuni intellettuali che contestano il green pass e, in alcuni casi, anche i vaccini contro il covid.

Come nasce una fake news

La senatrice Cirinnà aveva sostenuto che il fascismo, storicamente, aveva 'strumentalizzato' la famiglia tradizionale, facendone quindi uno strumento di propaganda: un assunto innegabile dal punto di vista storico. Gli avversari politici della Cirinnà avevano 'girato' la frase, facendole dire che la famiglia tradizionale è fascista, un concetto del tutto diverso e mai espresso dalla politica del Pd. Che aveva già smentito e respinto quell'affermazione, prima che il professore ora 'dubbioso' e 'prudente' sui vaccini e il green pass scrivesse l'articolo 'incriminato'.