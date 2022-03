La famiglia ucraina accolta in una casa confiscata alla mafia

Una famiglia ucraina in fuga dalla guerra è stata accolta in un bene confiscato alla mafia. E' successo a Rescaldina, nel Milanese. Lo rende noto la prefettura di Milano, che ha disposto mercoledì il trasferimento del nucleo familiare, composto da sei persone di cui quattro minori, finora collocati nel centro di accoglienza di Bresso.

L'immobile confiscato alla mafia è stato destinato all'accoglienza dei profughi con una 'decisione lampo' del sindaco di Rescaldina, Gilles Ielo, insieme ai servizi sociali del comune. In precedenza il ministero dell'interno e l'agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati avevano stretto un accordo proprio per utilizzare questi immobili per l'accoglienza dei profughi.

"L'iniziativa di Rescaldina - si legge in una nota della prefettura di Milano - segue la traccia indicata dal Viminale: patrimoni sottratti al circuito criminale vengono destinati a chi fugge dalla guerra, valorizzando le finalità sociali proprie del loro riutilizzo". Nel territorio metropolitano sono circa settemila i cittadini ucraini presenti. Di questi, 447 sono ospitati nei Cas.