Madre con figli minori sarà sfrattata: da 2 mesi aspetta l'alloggio alternativo

Una madre con due figli minorenni potrebbe finire in mezzo alla strada per 'finita locazione', sfrattata dalla società immobiliare che ha acquistato la palazzina di 5 piani in via Civitali 47, a Milano in zona San Siro. Lo rende noto il Sicet, il sindacato inquilini legato alla Cisl, che annuncia un presidio per mercoledì 7 febbraio, giornata in cui è prevista l'esecuzione dello sfratto, dalle 9 del mattino..

"Siamo di fronte all'ennesimo processo di espulsione dalla città di lavoratori e lavoratrici con reddito medio-basso, legato alla speculazione edilizia e alla finanziarizzazione del mercato immobiliare", si legge in una nota del Sicet: "Tanti proprietari sfrattano gli inquilini per finita locazione, per poi rivendere o affittare i medesimi appartamenti a prezzi proibitivi, utilizzando anche i cosiddetti affitti brevi".

Locazioni concordate quasi come quelle libere

La donna, nel 2023, ha presentato domanda ai Servizi abitativi transitori, accettata dal Comune di Milano con relativa sottoscrizine del patto di servizio (il 19 dicembre 2023). Ma, da allora, non ha ancora avuto un'offerta concreta di alloggio. "Nonostante il Comune sia a conoscenza che il 7 febbraio la famiglia sarà sfrattata e messa in strada, a oggi non è ancora stata trovata una soluzione abitativa", si legge nella nota: "Milano sta diventando sempre più una città per pochi". Secondo il Sicet, inoltre, l'accordo locale sul canone concordato, siglato a luglio 2023, ha fatto sì che, nella zona di San Siro, i valori delle locazioni siano identici a quelli del libero mercato.

Via Civitali: il progetto

La palazzina conta 20 trilocali da circa 65 mq e 4 bilocali da circa 45 mq. La società immobiliare, dopo avere acquisito la palazzina, intende ristrutturare tutti gli appartamenti e rifare i box, realizzando anche nuovi spazi comuni con un vano scala allargato e l'ascensore spostato all'esterno. I fondi sono stati raccolti in parte attraverso il crowfunding.