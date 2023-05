Muore il padre biologico, il Tribunale ordina di riconoscere anche l'altro papà

Alla morte del padre biologico, il figlio di una coppia gay (nato negli Stati Uniti) si è trovato a non avere, di fatto, genitori. Così i giudici del Tribunale di Milano, a cui si è rivolto l'altro padre, hanno stabilito che il Comune trascriva per intero l'atto di nascita statunitense, con la doppia paternità. Lo rende noto l'associazione Famiglie Arcobaleno, che ha seguito il caso. Dapprima l'altro padre era stato nominato tutore d'urgenza, ora la nuova decisione.

Secondo l'associazione, storie come queste "danno la misura di quanto sia difficile la vita per le famiglie omogenitoriali in Italia", come commenta la presidente Alessia Crocini: "Nonostante al governo piaccia raccontare la menzogna che in Italia ogni bambino ha gli stessi diritti, per le nostre figlie e i nostri figli esiste una disuguaglianza formale e sostanziale". La stessa Crocini sottolinea che, nel caso specifico, tutto è finito bene anche grazie al "pieno appoggio della famiglia del marito venuto a mancare", ma questo non avviene sempre.

L'associazione chiede una legge sul riconoscimento fin dalla nascita, anche per evitare di dover "aspettare che accadano incidenti, lutti, separazioni, malattie affinché ci si renda conto di quanto è grave la totale mancanza di diritti per i bambini e le bambine delle famiglie arcobaleno".

Il tema è di forte attualità, ed era partito proprio da Milano, con una circolare della prefettura sulla base di un documento ministeriale di recepimento della sentenza 38.162 delle sezioni unite di Cassazione, che risale a dicembre 2022. Attraverso la sentenza, i giudici avevano stabilito che i bimbi nati all'estero con la maternità surrogata dovessero essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori con l’adozione in casi particolari, che richiede l’approvazione di un giudice, e non con la trascrizione diretta all’anagrafe, che è un semplice atto amministrativo.

La trascrizione dei figli arcobaleno

Andando anche oltre la sentenza delle sezioni unite di Cassazione, tuttavia, la circolare prefettizia non si limitava a chiedere lo stop sui bimbi nati da maternità surrogata all'estero, ma sollecitava a interrompere i riconoscimenti dei figli di due madri nati in Italia e si riservava di dare indicazioni su quelli nati all’estero sempre da due donne.

Il sindaco Beppe Sala si era adeguato, pur promettendo battaglia e chiedendo anche il supporto dell'Unione Europea, che ha proposto un regolamento per il riconoscimento dei diritti dei figli anche di coppie gay e l’adozione di un certificato europeo di filiazione. Pochi giorni fa, peraltro, la commissione Politiche europee del Senato ha bocciato questa proposta di regolamento Ue, provocando la dura reazione delle opposizioni, secondo cui la maggioranza di centrodestra colloca l'Italia "insieme a Polonia e Ungheria", mentre nel resto dell'Unione, di fatto, i figli di coppie arcobaleno sono già trascritti pienamente alla nascita.

Intanto in due Comuni della Città metropolitana di Milano (Carpiano e Cernusco sul Naviglio) sono state approvate mozioni (presentate in molti Comuni italiani da +Europa e Radicali italiani) per invitare i sindaci a "disobbedire", sulla base di precedenti sentenze di Cassazione che autorizzavano la trascrizione dei figli arcobaleno.