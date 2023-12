La fanfara dei carabinieri ha suonato in centro a Milano

Si è concluso nella serata di martedì 19 dicembre, in Corso Vittorio Emanuele, il progetto di esibizioni della Fanfara del terzo reggimento carabinieri Lombardia nei municipi di Milano.

Le esibizioni erano iniziate il 30 novembre scorso e hanno toccato diverse zone della città. L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato ai servizi civici e generali con delega alle politiche del decentramento, l’area municipi e l’arma dei carabinieri di Milano. Il progetto, più nel dettaglio, rientrava "nelle azioni volte a valorizzare i quartieri, nell’ottica di una città sempre più a 15 minuti", aveva puntualizzato Palazzo Marino con una nota.

La fanfara dei carabinieri

La fanfara del 3° reggimento "Lombardia" nasce nel 1820 con l’arruolamento dei primi militari trombettieri, in seguito chiamati "Trombetti". Nel 1862 alla legione carabinieri Lombardia sono assegnati i primi trombettieri a cavallo che, nel corso degli anni, andranno a costituire la relativa fanfara. Nel 1946 assume la denominazione di "Fanfara del 3° Battaglione", modificata, poi, nel 2014 nell’attuale. Nel corso dei secoli il termine "Fanfara" è rimasto legato al complesso bandistico e oggi utilizzato esclusivamente in ambito militare. Nonostante l’attuale organico sia in realtà quello di una banda minore, essa svolge una attività concertistica anche fuori dal territorio nazionale e affiancando spesso artisti di fama internazionale.