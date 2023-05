La fanfara della Brigata Alpina Taurinense che ha attraversato il centro di Milano

La fanfara militare della brigata alpina 'Taurinense' ha attraversato il centro città, da Palazzo Marino all’Arco della Pace. È accaduto lo scorso week-end in occasione della festa del Corpo.

La sfilata è stata l'atto iniziale della celebrazione del Reggimento 'Nizza Cavalleria' (1°) che si è svolta all'Arco della Pace. Il Nizza Cavalleria dopo 133 anni dal bicentenario di fondazione celebrato nel Teatro alla Scala nel maggio del 1890, è tornato a portare il glorioso stendardo nella metropoli meneghina in ricordo dei fatti d’arme del 16 maggio 1916 durante i quali il Reggimento ha meritato la quarta medaglia di Bronzo al valore militare.

Alla cerimonia, comandata dal Colonnello Giuseppe Leone, 97° comandante del Nizza Cavalleria (1°), hanno presenziato il generale di Brigata Nicola Piasente, attuale comandante della Brigata Alpina Taurinense, numerose autorità politiche, tra le quali l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, e militari.

Il Reggimento di Bellinzago Novarese, alle dipendenze dalla Brigata Alpina 'Taurinense' è molto legato alla città di Milano che è stata la sua sede dal 1888 al 1893 e dal 1905 al 1911 e dove è attualmente impiegato per l’operazione Strade Sicure. Contemporaneamente fornisce uomini e donne per la sicurezza internazionale nel territorio kosovaro e libanese.

Nizza Cavalleria nasce dall'antico Reggimento 'Dragoni di Piemonte' il 4 luglio 1690. Partecipa a tutte le guerre d'Indipendenza meritando tre medaglie di bronzo al valor militare a 'Goito' 1848, 'Mortara' e 'Novara' 1849. A Monfalcone la sua quarta medaglia di bronzo. Alle dipendenze della Brigata Alpina 'Taurinense' dal 2002, i 'Dragoni' frequentano corsi di sci e di alpinismo.

Il Nizza Cavalleria stato impiegato nel passato in Libano, nell’ambito della missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) e in numerose attività svolte sul territorio nazionale (Strade Sicure su Roma, Torino, Bolzano e Milano) e in interventi di pubbliche calamità nella città di Ascoli Piceno ricevendo numerosi riconoscimenti militari e civili.

Nei tempi recenti il Reggimento è stato impiegato nuovamente in Libano da febbraio ad agosto 2021 e dopo alcuni mesi, a dicembre 2021, ancora al comando di un raggruppamento di Strade Sicure, questa volta quello della Lombardia - Trentino Alto Adige. Contestualmente all’impiego su Strade Sicure il Reggimento ha fornito unità per l’operazione 'Cold Response' in Norvegia e ha attualmente due plotoni impiegati in Kosovo per l’operazione 'Joint Enterprise' e uno in Libano per l’operazione 'Leonte'.