Dalla Lombardia all'Ucraina 47 mila farmaci, disinfettanti e latte in polvere

Quasi 48 mila prodotti farmaceutici raccolti in Lombardia, corrispondenti a quarantacinque bancali, partono giovedì 31 marzo per l'Ucraina. L'iniziativa è stata organizzata da Federfarma Lombardia col supporto logistico di Adf e Federfarma Servizi, insieme a Fondazione Francesca Rava.

Due tir carichi di medicinali, prodotti per l'igiene personale e baby care prenderanno l'autostrada in direzione Chernivtsi, città a sud-ovest ucraino, vicina al confine con la Romania, per essere portati all'ospedale pediatrico della Bukovnian State Medical University. Da lì gli aiuti saranno smistati verso ospedali e popolazioni delle zone più colpite dalla guerra.

Dal 9 al 16 marzo sono stati raccolti in totale 47.933 medicinali e beni di prima necessità, di cui 14.336 farmaci (tra antipiretici e antinfiammatori), 11.721 confezioni di cerotti, bende e garze, 4.596 disinfettanti, 5.145 confezioni di latte in polvere e pannolini, 8.118 prodotti per l'igiene personale, 3.412 tamponi antigenici rapidi e 605 altri articoli. I risultati della raccolta sono stati presentati da Fondazione Rava e Federfarma Lombardia al console ucraino a Milano Andrii Kartysh, che ha espresso gratitudine e apprezzamento.

"Desidero ringraziare i cittadini lombardi, per la generosità che hanno dimostrato anche in questa occasione, e tutte le farmacie che con impegno e solerzia hanno reso possibile la nostra raccolta benefica", ha dichiarato Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia: "Un doveroso ringraziamento va poi ad Adf e Federfarma Servizi, per il prezioso supporto logistico che hanno dato all’iniziativa. Sono certa che questo materiale sarà utile ai medici nel loro lavoro e aiuterà la popolazione ucraina, a cui rinnoviamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà".

"Questa iniziativa ha permesso ai cittadini lombardi di esprimere il loro desiderio di solidarietà verso la popolazione ucraina, attraverso l’acquisto in prima persona di beni concreti, un’esigenza molto sentita", ha aggiunto Andrea Braguti, Presidente di Federfarma Lecco. "Sono stati raccolti oltre 47.000 medicinali e beni di prima necessità, con i quali riusciremo ad aiutare tante famiglie ucraine colpite da questa terribile guerra. Un gesto di amore e sostegno concreto, reso possibile grazie alla generosità dei cittadini lombardi e dei farmacisti, veri e propri punti di riferimento del territorio", ha concluso Mariavittoria Rava, presidente di Fondazione Francesca Rava.