Farmacia regala 100 abbonamenti per la pinacoteca di Brera, come averli

Un regalo ai nuovi clienti. Medi Market, il gruppo belga di parafarmacie che il 20 gennaio inaugurerà un punto vendita nel cuore di Milano, in Corso Garibaldi 49, ha deciso di premiare i primi che faranno acquisti nel nuovo locale.

"In occasione della nuova apertura - hanno fatto sapere dalla società - i primi 100 clienti che effettueranno un acquisto minimo di 40 euro il giorno stesso dell’inaugurazione saranno omaggiati con un abbonamento gratuito della validità di 3 mesi, Brera card, presso uno dei musei più noti di Milano, la Pinacoteca di Brera, galleria nazionale che accoglie grandi capolavori d'arte antica e moderna".

"La Brera card che verrà omaggiata è un abbonamento che darà diritto a tornare in pinacoteca un numero illimitato di volte per tre mesi e ad accedere per un anno a Brera Plus+, la piattaforma online che arricchisce l’esperienza del museo con contenuti multimediali, documentari, programmi speciali, concerti, première e molto altro", hanno chiarito da Medi Market.

"A sostegno della nuova apertura è stata realizzata una campagna di teasing online e offline che ha visto protagonisti i cittadini stessi. Attraverso uno speciale Qr Code, condiviso sui social media di Medi Market e riportato sui flyer distribuiti in punti strategici della città, le persone possono accedere ad una pagina speciale e - hanno concluso dall'azienda - seguire passo per passo l’avvicinarsi della grande apertura con grafiche, foto dei lavori in corso e piccole news che svelano progressivamente i dettagli del nuovo negozio", che è il terzo in città.