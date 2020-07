Le farmacie di Milano non si fermano: ad agosto la metà dei negozi resteranno aperti

Non hanno chiuso un giorno durante tutta la fase più acuta dell'emergenza. Hanno lottato anche loro in prima linea. E ad agosto 2020, ogni giorno non festivo, più della metà delle farmacie di Milano saranno aperte.

Sono 158 le farmacie di Milano che durante il mese più caldo dell'anno non chiuderanno per ferie, cifra che sale a quota 190 se si contano quelle che fanno meno di 6 giorni ferie; praticamente il 45% delle farmacie all'ombra della madonnina. Tenendo conto che la maggior parte delle altre farmacie resta aperta per due settimane (alternate in modo da non lasciare mai scoperto un quartiere), è evidente che ad agosto, ogni giorno lavorativo, Milano avrà più della metà delle sue farmacie a disposizione dei suoi abitanti rimasti in città.

Inoltre, 21 farmacie sono di turno ogni giorno, anche festivo, aperte dalle 8:30 alle 20. A Ferragosto saranno aperte 21 farmacie e 12 effettueranno il turno di notte (come ogni notte dell’anno a Milano, festivi e non).

"Durante il lungo periodo dell’emergenza, le farmacie sono sempre rimaste aperte, anzi molte hanno ampliato i loro orari, hanno aumentato i turni, e hanno sempre garantito la dispensazione di farmaci, presidi e di servizi ai cittadini – ha dichiarato Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia –. Anche ad agosto, su tutto il territorio milanese, le farmacie garantiranno un’adeguata e capillare copertura del servizio ai cittadini rimasti in città. La continuità è possibile soprattutto grazie a un’efficace gestione del sistema di turnazione".

Per individuare la farmacia aperta più vicino a casa basta consultare i siti web www.farmacia-aperta.eu o www.turnifarmacie.it oppure attraverso l'app Farmacia aperta. Chi non avesse a disposizione uno smartphone o un pc può consultare la bacheca presente all'esterno di ogni farmacia in cui sono indicati giorni e orari del servizio.